Business Insider uvádí, že 88 tanků Leopard 1 dodá Ukrajině společnost Rheinmetall. Její šéf Armin Papperger podle agentury Reuters řekl, že letos se na Ukrajinu dostane 20 až 25 tanků a zbývající z celkových 88 v příštím roce. Firma Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft ukrajinské armádě poskytne 99 tanků Leopard 1.

Němci pošlou Ukrajině 14 tanků Leopard 2, potvrdil Scholz. Souhlasí s reexportem

Leopard 1 je první hlavní bitevní tank, který se v Německu po druhé světové válce začal vyrábět pro potřeby bundeswehru, a to od poloviny 60. let do poloviny 80. let minulého století. Německá armáda tank, kterého se vyrobilo celkem 4700 kusů, už zhruba 20 let nepoužívá.