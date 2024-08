Jen za loňský rok se v Německu odehrálo téměř devět tisíc útoků nožem, meziročně o téměř šest procent více. Další tisíce přibyly letos. Naposledy v pátek 23. srpna 26letý žadatel o azyl ze Sýrie ubodal tři lidi a dalších osm zranil na městských slavnostech v Solingenu. Pachatele policie zadržela o den později.

Na konci května podlehl v Mannheimu zraněním způsobeným při útoku nožem policista, jen o několik dní později zaútočili nožem na kandidáta Alternativy pro Německo. Další útok se stal v Bonnu, v Mnichově museli policisté zastřelit ženu, která je ohrožovala nožem.

„Nože se používají k páchání brutálních násilných činů, které mohou způsobit vážná zranění nebo být smrtelné. Potřebujeme přísnější zákony o zbraních a přísnější kontroly,“ řekla v reakci na sérii útoků německá ministryně vnitra Nancy Faeserová pro televizi ARD a její zpravodajský server Tagesschau. Některé spolkové země chtějí jít ještě dál a nože úplně zakázat, například severoněmecké Brémy.

Doposud mohou lidé v Německu u sebe mít legálně nože o délce čepele nanejvýš dvanáct centimetrů. To splňuje velká část běžných zavíracích nožů. Kromě toho jsou zakázané vystřelovací nože nebo motýlky. Porušení zákazu může skončit až tříletým vězením nebo peněžitým trestem. Nový návrh jde v omezeních ještě dál, chce povolit nože o maximální délce čepele šest centimetrů. „Šest centimetrů je v pořádku. To je malý nůž na ovoce, když jste někde venku a chcete si udělat piknik,“ řekla ministryně vnitra největšímu německému deníku Bild.

V případě přijetí přísnější regulace tak u sebe bude možné mít jen drobné nožíky jako třeba česká rybička. Její čepel dosahuje podle údajů výrobce společnosti Mikov Mikulášovice, která tento nůž na Děčínsku vyrábí více než sto let, přesně 55 milimetrů. Do zvažovaného limitu má tedy pětimilimetrovou rezervu.

close info Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura zoom_in Legendární nožík rybička z Mikulášovic provází mnoho generací dětí.

Délku šesti centimetrů vysvětluje spolkové ministerstvo vnitra tím, že vážnější poranění vnitřních orgánů, které mohou vést i k smrti pobodaného, způsobují právě nože s delší čepelí. I s menším nožem je ale možné oběť vážně zranit, případně ji i zabít. Kritických míst, která mohou ohrozit i malé nožíky, je na lidském těle hned několik. V nedávném průzkumu agentury INSA se vyslovilo 83 procent dotazovaných pro úplný zákaz zbraní, především nožů.

Návrh ministryně vnitra má v Německu řadu kritiků, patří mezi ně také policejní odbory. „Změna zákona pomůže omezit trestnou činnost s nožem pouze tehdy, bude-li dodržování zákona přiměřeně sledováno a porušení trestáno. Jak se to má stát jen na nádražích s nedostatkem 3 500 spolkových policistů, je tajemstvím paní Faeserové,“ reagoval šéf německých policejních odborů Rainer Wendt.

Podobný návrh přitom nepadl poprvé. Omezení délky čepele na šest centimetrů už před pěti lety navrhovaly spolkové země Dolní Sasko a Brémy. Obě země i tehdy svůj návrh zdůvodňovaly rostoucím počtem pobodaných lidí. V roce 2019 ale s dalším zpřísněním pravidel pro nošení nožů neuspěly.

info Zdroj: Deník U sousedů

Rubrika U sousedů

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.

Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.

Přejeme hezké nedělní počtení.