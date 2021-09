Německo po nedělních spolkových volbách zase o něco víc zezelená. A nezávisí to ani na tom, jestli budou Zelení v nové spolkové vládě, nebo zda ji dokonce povedou.

„V ochraně klimatu panuje v německé společnosti zásadní shoda. S výjimkou Alternativy pro Německo (AfD) se nenajde nikdo, kdo by ji narušoval,“ uvedl analytik Milan Nič z Německé společnosti pro zahraniční politiku. „Všechny hlavní strany jsou tak fakticky ‚zelené‘,“ dodal.

K podobným závěrům došla analýza volebních programů všech současných parlamentních stran, kterou zveřejnil Německý institut pro hospodářský výzkum (DIW). S výjimkou AfD se na základních cílech všechny strany shodnou. „Hlásí se k závěrům Pařížské klimatické dohody a závazku udržet globální oteplování do 1,5 stupně Celsia,“ uvádí studie DIW.

Výsledkem základní shody na klimatických cílech, která vzala straně Zelených hlavní volební téma, je radikalizace postojů této strany.

Kancléřská kandidátka Zelených Annalen Baerbocková například požaduje, aby Německo už v roce 2030 přestalo vyrábět elektřinu z uhlí.Ke stejnému roku žádá Baerbocková i zákaz prodeje aut se spalovacími motory nebo zavedení povinnosti umisťovat na všechny novostavby solární panely.

Aby se zabránilo „energetické chudobě“, chtějí Zelení investovat 50 miliard euro (asi 1,25 biliónu korun) do sociální podpory nejpostiženějších skupin obyvatelstva. Podle studie DIW je ale i díky své radikálnosti program Zelených nejblíže tomu, aby skutečně dosáhl slibovaných klimatických cílů.

Program křesťanských demokratů více než na příkazy a zákazy sází na technologickou modernizaci a je podle DIW propracovanější než průzkumy ve volbách favorizovaných sociálních demokratů (SPD). SPD Olafa Scholze, nejpopulárnějšího kandidáta na kancléře, boduje hlavně v přechodu na „zelenou dopravu“. SPD chce v Německu v roce 2040 vyrábět elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. Ani to v dnešní spolkové republice ale nezní radikálně.

Radikalita části „zelených plánů“ však může ve volbách působit kontraproduktivně. „Největší skupinu voličů tvoří lidé nad 60 let, naopak mladých voličů je jen asi patnáct procent,“ řekl Nič. „A starší voliči preferují hlavně stabilitu,“ dodal.

