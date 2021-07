Aktuálně máme 60 mrtvých," řekla za Porýní-Falc šéfka regionální vlády Malu Dreyerová. Podle agentury AFP si už bouře v západní Evropě vyžádaly dohromady 126 mrtvých, přičemž nejméně 23 obětí hlásí média z Belgie.

"Situace je v naší spolkové zemi nadále nanejvýš napjatá. Utrpení nebere konce," řekla dnes Dreyerová při návštěvě centrály profesionálních hasičů v Trevíru. Ještě ve čtvrtek večer úřady v tomto regionu informovaly o 28 mrtvých. V regionu se podle televize ARD mnoho lidí pohřešuje, ale informace o jejich počtech se výrazně liší. Například okres Ahrweiler ještě ve čtvrtek večer informoval o 1300 pohřešovaných lidech. Mluvčí okresu to podle DPA vysvětlila i částečně nefungující telefonní sítí. Mnoha lidem se tak nelze dovolat na mobilní telefony.

Vodní masy v Porýní-Falci během krátké doby zpustošily například obec Schuld na řece Ahr s přibližně 700 obyvateli. Voda tam strhla celé domy, další silně poničila. Rozsáhlé škody jsou hlášeny i z dalších okresů.

Dramatická je situace také v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde si velká voda vyžádala nejméně 43 lidských životů. Ještě ve čtvrtek region hlásil 30 mrtvých. V městečku Erftstadt jihozápadně od Kolína nad Rýnem se částečně nebo zcela zřítila řada domů. Z mnoha z nich se podle místních úřadů ozývalo volání o pomoc. K zaplaveným stavbám se ale záchranáři nyní dostanou jen ve člunech.

Místní úřady hovoří o neupřesněném počtu mrtvých a pohřešovaných v Erftstadtu. Sociální sítě obletěly snímky zachycující mohutný sesuv půdy v městské části Blessem. Záchranářům ve městě práci komplikují úniky plynu. V padesátitisícovém městě bylo evakuováno mimo jiné několik domovů pro seniory. Podle spolkového úřadu pro pomoc při katastrofách záplavy v Severním Porýní-Vestfálsku zasáhly 23 měst a okresů.

V postižených regionech byla přerušena doprava na několika dálničních úsecích, více než 100 tisíc lidí zůstává bez dodávek elektrického proudu. Podle očitých svědků se do koryta řeky Erft poblíž Erftstadtu zřítila část uzavřené dálnice A1. Dramatická byla situace například také v městečku Sinzig, kde velká voda vzala život 12 obyvatelům zařízení pro osoby s duševním postižením.

Premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet dnes na zasedání zemské vlády hovořil o "povodňové katastrofě historických rozměrů". Podle něj se lze obávat, že počet obětí dále poroste. Zvláště dramatická je podle něj situace v Erftstadtu. "Povodeň lidem doslova vzala půdu pod nohama," komentoval situaci kandidát konzervativců (CDU/CSU) na příštího německého kancléře.

V Belgii zemřelo nejméně 18 lidí

Počet obětí bouřek v Belgii vzrostl nejméně na 18, což je o dva více než před několika hodinami a o pět více než ve čtvrtek. Vyplývá to podle agentury DPA z dnešní aktualizované bilance. Celkový počet obětí mohutných bouřek doprovázených záplavami tak v západní Evropě přesáhl stovku, protože jenom z katastrofálně postiženého Německa úřady hlásí dohromady 95 mrtvých.

Belgická média dnes dopoledne informovala, že pohřešovány jsou nadále čtyři osoby. Valonský premiér Elio Di Rupo předtím veřejnoprávní rozhlasové stanici RTBF řekl, že se obává, že počet obětí dál poroste. "Včera (ve čtvrtek) večer byly ještě stovky lidí uvězněny ve svých domech," řekl Di Rupo. Právě frankofonní Valonsko v jižní části Belgie bouře zasáhly obzvlášť silně.

Během noci našli záchranáři ve Valonsku další mrtvé, uvedla dnes agentura Belga, když aktualizovala počet obětí v Belgii na 14. Di Rupo řekl, že se zřítilo několik domů. Mezitím se ale situace uklidnila a déšť, který Belgii trápil týden, už polevil. Některé obce v Belgii však podle agentury Reuters stále nervózně pozorují řeku Mázu, jejíž hladina dál stoupá. Ve městě Maaseik u hranice s Nizozemskem už řeka přetekla přes nábřežní násep a našla si i cestu přes navršené pytle s pískem. Některé vesnice se ocitly pod vodou a například v Pepinsteru poblíž Lutychu se částečně nebo zcela zřítilo několik domů.

Německá armáda vyslala na pomoc Severnímu Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falci na 900 vojáků. Regionální vlády i německá kancléřka Angela Merkelová slíbily postiženým oblastem rychlou pomoc s odstraňováním obrovských škod. Například země Porýní-Falc zatím uvolnila 50 milionů eur jako okamžitý příspěvek na opravu silnic, mostů a dalších staveb. "Je to ojedinělá katastrofa dosud nepoznaného rozsahu," zhodnotil situaci šéf německého svazu měst a obcí Gerd Landsberg. Škody půjdou do miliard eur, řekl magazínu Kommunal. "Teď musí jít o to rychle a nebyrokraticky pomoci lidem, z nichž někteří přišli o vše, ale i obcím, jejichž infrastruktura byla zničena," zdůraznil Landsberg.

Podle německé meteorologické služby nebezpečí bouřek o víkendu postupně poleví. Ještě dnes a částečně i v sobotu však mají některé části země počítat s přeháňkami a bouřkami.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes v reakci na pohromu vyzval k zesílení opatření na ochranu klimatu. "Pouze pokud se odhodlaně pustíme do boje proti klimatické změně, budeme moci držet v mezích extrémní povětrnostní situace, které nyní zažíváme," řekl Steinmeier.

Počet obětí bouřek a následných záplav v Belgii vzrostl nejméně na 18. Dalších 19 lidí se pohřešuje, informovala agentura AFP s odvoláním na aktualizovanou oficiální bilanci. Dopoledne belgické úřady informovaly o 14 mrtvých a čtyřech pohřešovaných. Celkový počet obětí mohutných bouřek doprovázených záplavami v západní Evropě přesáhl stovku, další stovky lidí se buď pohřešují nebo jim hrozí nebezpečí.

Voda ze zasažených oblastí v Belgii pomalu odtéká a očekává se, že záchranné týmy objeví další oběti. "Můžeme očekávat nepříjemná překvapení," oznámil mluvčí belgického krizového centra Antoine Iseux. Podobné obavy dříve sdílel i valonský premiér Elio Di Rupo. "Včera (ve čtvrtek) večer byly ještě stovky lidí uvězněny ve svých domech," citovala Di Rupa veřejnoprávní rozhlasová stanice RTBF. Právě frankofonní Valonsko v jižní části Belgie bouře zasáhly obzvlášť silně.

Armáda vyslala do oblasti vojáky

Záchranáři našli další mrtvé ve Valonsku již během noci, uvedla dnes agentura Belga. Di Rupo řekl, že se zřítilo několik domů. Mezitím se ale situace uklidnila a déšť, který Belgii trápil týden, už polevil. Některé obce v Belgii však podle agentury Reuters stále nervózně pozorují řeku Mázu, jejíž hladina dál stoupá. Podle belgické ministryně vnitra Annelies Verlindenové hladina vody zůstává na kritické úrovni. Ve městě Maaseik u hranice s Nizozemskem už řeka přetekla přes nábřežní násep a našla si i cestu přes navršené pytle s pískem.

Některé vesnice se ocitly pod vodou a například v Pepinsteru poblíž Lutychu se podle místního starosty Philippea Godina částečně nebo zcela zřítilo okolo 20 domů. "Máme okolo deseti mrtvých a bezmála další desítku lidí, o kterých nemáme žádné zprávy," dodal starosta.

Podle belgické policie zůstávají desítky úseků silnic uzavřeny pro dopravu, stejně jako většina železničních tratí ve Valonsku. Více než 21 tisíc lidí v regionu je bez elektrického proudu, uvedl poskytovatel energií Ores. Pod vodou jsou podle společnosti stovky trafostanic. Někde byly znečištěny zdroje pitné vody.

Armáda vyslala do čtyř z deseti belgických provincií vojáky, aby pomohli se záchrannými pracemi a při evakuacích. Obyvatelům známého lázeňského města Spa jsou k dispozici stany. Město je pod vodou od středy. Belgické krizové centrum uvedlo, že Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko a Itálie poskytly pomoc a personál, včetně záchranářů, člunů, vrtulníků a terénních vozidel.

Belgické úřady už ve čtvrtek vyzvaly obyvatele Lutychu, aby se evakuovali, pokud žijí v blízkosti stoupající řeky Mázy. Z téhož důvodu mělo své domovy opustit i 10 tisíc lidí v nizozemském Maastrichtu.

Bouřky a záplavy zasáhly kromě Německa a Belgie také Nizozemsko, Lucembursko nebo Švýcarsko.