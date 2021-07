Nánosy bahna odhalují stále další a další mrtvé. Ze zhroucených budov se ozývá volání o pomoc. Německo zasáhla tragédie nevídaného rozsahu. Středeční povodně jsou živelnou katastrofou, jakou země ještě nezažila. Voda strhávala celé domy, několik vesnic a měst téměř srovnala se zemí. Zcela zničená je například vesnice Schuld, domov asi sedmi set obyvatel. K pátečnímu dopoledne se počet obětí vyšplhal na sto. „Vyjadřuji nejhlubší soustrast všem v regionu, kteří ztratili své blízké," uvedla německá kancléřka Angela Merkelová.

Na místo byla nasazena i armáda, v pohotovosti jsou tisíce záchranářů. V troskách domů by se stále mohli nacházet přeživší, aktuálně se pohřešuje více než tisíc lidí. Podle kancléřky ještě počet obětí nemusí být konečný. „Obávám se, že celý rozsah tragédie nám odhalí až následující dny. Německá vláda lidi nenechá v tuto těžkou chvíli o samotě," vyjádřila se Merkelová.

V zasažených oblastech nyní problémy způsobuje zejména bahno. „Podle německých úřadů je navíc přehrada Rurtalsperre u belgických hranic na hranici své kapacity a začíná jemně přetékat," píše BBC.

Kde se všechen ten déšť sebral?

Obyvatelé zasažených oblastí se shodují, že je katastrofa zastihla zcela nepřipravené. „Něco takového nikdo nečekal. Odkud se vůbec všechen ten déšť vzal? Slyšeli jsme hrozný hluk a když si vezmu, jak rychle se voda řítila, mysleli jsme si, že vylomí dveře," popsala pro agenturu AFP obyvatelka Mayenu Annemarie Muellerová.

Povodeň zastihla obyvatele zasažených měst a vesnic doslova v posteli. Navzdory tomu, že bydlí v blízkosti řek, takovou katastrofu nikdo z místních nepamatuje. „Nikdy jsem nic takového neviděla. Můj tchán má téměř osmdesát let. Pochází z Mayenu a říká, že nic podobného nikdy nezažil," uvedla Ortruda Meyerová.

Nemají slova

Ve vesnici Schuld, kterou povodně zcela zničily, protékala malá říčka Ahr. Podle svědků se tento jindy pokojný tok po prudkém dešti proměnil ve smrtící smršť, která s sebou brala vše, co jí stálo v cestě. „To, co se dělo v noci, bylo čisté šílenství," uvedl pro agenturu AP Karl-Heinz Grimm, potomek místních obyvatel.

Třeba Edgar Gillessen přišel o rodný dům. „Znám všechny lidi, kteří tady žijí. Je mi to tak líto, přišli o všechno. Můj kamarád měl nedaleko dílnu, ale nic z ní nezůstalo. Pekárna, masna, všechno je pryč. Je to děsivé. Nepředstavitelné," řekl agentuře Reuters.

Obyvatelé Schuldu jsou podle korespondentů na místě v absolutním šoku. „Většina obyvatel, která prochází ulicemi své vesnice vypadá, jako kdyby se pomátla. Stále ještě nedokáží pochopit, jak se u nich mohla vyskytnout povodeň o takové síle. Voda strhla dům po domu," popisuje korespondent americké stanice Sky News.

Margaret Radermacherová žila ve Schuldu šestnáct let. Zdi jejího domu jsou nyní pokryty blátem, nábytek zčásti pryč. „Tohle je absolutní katastrofa. Je tolik lidí, které to zasáhlo. Většina domů zkrátka neexistuje a to stále neznáme plný rozsah škod," řekla pro Sky News.

Schuld je vesnicí, kde se většina obyvatel mezi sebou zná. O to hlubší je nyní jejich tragédie - přišli nejen o domovy, ale i o blízké a o přátele.

Andreas Mueller má ve Schuldu tchána s tchýní. „Telefonické spojení nefungovalo, snažili jsme se jim dovolat celou noc. Čekal jsem hodiny na zprávu, zda jsou v pořádku. Noc přečkali na vrchním patře svého domu, ovšem v absolutní tmě, protože nejde elektřina," okomentoval pro Sky News muž, který je již nyní ve Schuldu a pomáhá rodině s odklízením následkú záplav. Podle něj je dům jeho příbuzných prakticky neobyvatelný, zatím ale přežívají ve vrchním patře.

Nánosy bahna

Když se to nejhorší přehnalo, záchranáři přeživší nacházeli na střechách. Někteří lidé na záchranu stále čekají. Mnohé ale uvěznily sutiny domů. Jenže vyprošťování komplikují nánosy bahna. Do nich jsou zabořené sutiny a při neopatrném postupu hrozí, že se zřítí.

Záchranná akce ohrožuje i ty, kteří přijeli pomoct. Podle německé WDR je mezi obětmi záplav hasič. Zemřel, když mu voda strhla z nohou obuv, a následně se dostal pod hladinu.

V Německu se nejpostiženější oblasti nachází ve spolkových státech Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní Falc. V zaplavených oblastech nejde elektřina a kolem dvě stě tisíc lidí nemá mobilní signál. Podle záchranářů i to zvyšuje počty nezvěstných - lidé se totiž mnohdy nedokáží spojit se svými blízkými. „V oblasti, kde běžně za měsíc spadne osmdesát litrů na metr čtvereční, nyní za pouhých osmačtyřicet hodin napršelo 148 litrů na metr čtvereční," porovnává server The Guardian.

I když aktuálně v oblasti neprší, slova Angely Merkelové o tom, že se katastrofa v plné míře ukáže až v následujících dnech, mohou naplnit stoupající hladiny vodních nádrží. Ty se totiž stále drží extrémně vysoko. Krizový tým města Hagen uvedl, že hladina tamní řeky bude v následujících hodinách na historickém maximu. Podle německé stanice WDR by lidé, kteří žijí v blízkosti řeky měli okamžitě odejít na vyvýšená místa. „Části Hagenu jsou odříznuté vodou od zbytku světa a nepřístupné. Do oblasti již byli vysláni vojáci. K evakuaci byli vyzváni rovněž obyvatelé jednoho z obvodů hlavního města oblasti Düsseldorfu," informuje The Guardian.

Kromě Německa zasáhly záplavy i Belgií. Ta zatím hlásí dvanáct obětí. Například třetí největší sídlo v zemi, Liège, muselo být evakuováno. „Kdo nemohl z města odejít, musel se v budovách přestěhovat do vyšších pater," píše BBC. Lidi, kteří opustili své domovy a nyní jsou shromáždění v krizových centrech, navštívil belgický král Philippe s královnou Mathilde.

V belgickém Ensivalu, který rovněž zasáhla povodeň, žije i Laetita Colin s rodinou. Svůj dům stihli před příchodem velké vody opustit. „Kolem čtvrté hodiny ráno se z jednoho koutu ulice začala valit voda. Řekla jsem to mému partnerovi a podařilo se nám vyjet autem. Pár věcí jsme také v domě před odjezdem přemístili na vrchní patro. Pak už jsme ale museli rychle utíkat, protože voda hrozně rychle proudila do domu," popsala pro Sky News.

Zaplavené jsou i oblasti v Nizozemsku, tento stát ale zatím oběti na životech nemá.