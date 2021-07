Záplavami nejvíce postiženou oblastí je západoněmecká spolková země Porýní-Falc, konkrétně okres Ahrweiler a jeho blízké okolí, kde registrují 110 mrtvých. Další zasažená spolková země Severní Porýní-Vestfálsko zvýšila počet mrtvých na 46 poté, co další oběť dnes oznámila mluvčí zemského ministerstva vnitra. O dvou úmrtích informovala média i z Bavorska, které s dalšími východoněmeckými zeměmi zasáhly přívalové lijáky v sobotu.

Rozvodněná řeka Ache zaplavila okres Berchtesgadener Land, odkud pocházejí obě oběti. Dalších 130 lidí muselo opustit domovy, podle předpovědi navíc oblast čeká další déšť.

V Severním Porýní-Vestfálsku patří k nejpostiženějším místům město Erftstadt, ležící asi 20 kilometrů jihozápadně od Kolína nad Rýnem, kde řadu lidí hledají jejich příbuzní. Jako nezvěstné úřady evidují 59 osob. Mezi hledanými jsou i obyvatelé pečovatelského domu pro seniory, který musel být evakuován. Po některých pohřešovaných jejich blízcí pátrají, protože je nemohou kontaktovat kvůli přerušenému telefonnímu spojení.

Městské úřady v Erftstadtu rovněž sdělily, že z vody bylo dosud vyproštěno sedm desítek vozidel, ale 25 dalších je ještě třeba vytáhnout. Dosud ani v jednom z osobních a nákladních aut nebyl nalezen žádný člověk, nicméně k několika vozům, které jsou namačkané na sobě, zatím není možný přístup.

Ministr financí Olaf Scholz se podle listu Bild chystá navrhnout ve středu vládě balíček okamžité pomoci postiženým. Mělo by se jednat o 300 milionů eur (7,66 miliardy korun). Odhadnout škody napáchané záplavami se zatím nikdo nepokusil.

Problémy v dalších zemích

Nebývalé záplavy v týdnu zasáhly i jih Belgie, kde úřady nemají žádné zprávy o 163 lidech, uvedlo dnes belgické krizové centrum. To obyvatele zasažených oblastí vyzvalo, aby případné pohřešované příbuzné a přátele nahlásili policii.

Silné deště působí problémy také v dalších evropských zemích, včetně České republiky. Záplavy měly dopad mimo jiné na železniční spojení mezi Českem a Německem.

Se záplavami se potýká i Rakousko. Přívaly vody způsobily škody na řadě míst, přičemž nejvíce postižené je Salcbursko. Zcela zatopené je například historické centrum města Hallein jižně od Salcburku. Znepokojivá situace je podle agentury APA i v tyrolském okresním městě Kufstein blízko hranic s Bavorskem. "Ve vodě je prakticky centrum města, což jsme ještě nezažili," řekl starosta Martin Krumschnabel.

V Rakousku i dnes pršelo; od pondělí se má počasí uklidnit, uvádějí rakouská média.

Merkelová: Němčina sotva zná slova pro způsobenou devastaci



Německá kancléřka Angela Merkelová při dnešní návštěvě okresu Ahrweiler v Porýní-Falci, který je nejvíce postižený nynějšími ničivými záplavami, dala najevo zděšení nad surrealistickým "strašidelným obrazem" zkázy. Podle agentury DPA prohlásila, že "němčina sotva zná slova pro způsobenou devastaci", a slíbila, že Německo se více zasadí o ochranu klimatu.



Rozsáhlé záplavy, které západní část Německa postihly po čtvrtečních bouřkách a lijácích a které v sobotu zasáhly i východ země, si podle aktuálních údajů vyžádaly nejméně 158 lidských životů. V Porýní-Falci, konkrétně právě v Ahrweileru a v jeho blízkém okolí, registrují 110 mrtvých a v Severním Porýní-Vestfálsku 46 obětí. Dva lidé zemřeli také v Bavorsku.



Merkelová při návštěvě obce Adenau v ahrweilerském okrese slíbila těžce postiženým oblastem Porýní-Falce rychlou pomoc. "Jsme s vámi. Spolková republika i spolková země," prohlásila. Spolkové i zemské úřady budou podle ní společně pracovat na tom, "aby se krok za krokem vše v této krásné oblasti uvedlo do pořádku".



Kancléřka přitom ujistila, že ve středu spolková vláda schválí program rychlé pomoci, střednědobých úkolů a obnovení infrastruktury. Ministr financí Olaf Scholz se podle listu Bild chystá kabinetu ve středu navrhnout balíček okamžité pomoci postiženým. Mělo by se jednat o 300 milionů eur (7,66 miliardy korun). Odhad škod napáchaných rozbouřeným živlem v Německu zatím vyčíslený není.



"Vidíme sílu, se kterou příroda může konat," uvedla kancléřka. "A my proti této přírodní síle budeme bojovat - v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu," dodala. Německo podle Merkelové potřebuje přijmout strategii, která bude přírodu a klima brát více v potaz.