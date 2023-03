Zpřísnění podmínek pro legální držení zbraně navrhuje část politiků v Německu. Dlouhodobější diskuzi výrazně urychlil nedávný brutální útok v hamburské modlitebně Svědků Jehovových, kde při útoku zemřelo osm lidí včetně útočníka.

Policie vyšetřuje brutální útok v Hamburku. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/AP Photo/Markus Schreiber

Masakr v Hamburku spáchal muž, který toto náboženské společenství opustil a Jehovisty začal nenávidět. V modlitebně v hamburské čtvrti Alsterdorf nejprve zavraždil sedm lidí včetně nenarozeného dítěte a následně obrátil zbraň proti sobě. Nebýt rychlého zásahu policie, obětí mohlo být mnohem více, muž měl u sebe tři stovky nábojů. Jeho brutální čin znovu oživil diskuze o možné regulaci legálního držení zbraní.

Co se děje v Německu.Zdroj: DeníkZákon o zbraních chce nyní nechat prověřit spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD). Hodlá se zaměřit na možné mezery v něm. Jako první přijde ale již téměř jistě na přetřes psychologické vyšetření všech žadatelů o zbrojní průkaz. To nyní musí podle televize MDR doložit pouze žadatelé mladší 25 let.

„Nemůžete zabránit všem útokům, je ale zřejmé, že zákonné změny jsou potřeba,“ uvedla ministryně vnitra.

Střelba v budově svědků Jehovových v Hamburku: Útočník spáchal sebevraždu

Je to přitom jen několik týdnů, co její ministerstvo připravilo novelu zbraňového zákona. Ta počítá s omezením například i držení poplašných nebo plynových zbraní, podle návrhu by měli mít jejich majitelé malý zbrojní průkaz. Razantní zpřísnění v návrhu ministryně zdůvodnila snahou rozbít militantní skupinu Reichsbürger, jejíž členové neuznávají současné Německo a požadují jeho obnovu v intencích Německé říše.

Německo přitvrdilo i v minulosti

V Německu zbraňové zákony politici přitvrdili již před několika lety po dvou podobných útocích v Halle a v Hanau. Zemřelo dohromady třináct lidí. Útočníci použili dlouhé poloautomatické zbraně, jejich držení pak bylo zakázáno. Omezení se ale netýká poloautomatických pistolí, jejichž zákaz je podle Faeserové po střelbě v modlitebně v Hamburku potřeba zvážit.

S ministryní souhlasí také šéf německých policejních odborů Jochen Kopelke, podle jehož názoru je potřeba postupovat velmi rychle. „Musí být prověřeno také skladování soukromých sportovních zbraní. To by měly dělat sportovní kluby, právní rámec by tomu mělo dát ministerstvo vnitra,“ řekl Redaktionsnetzwerk Deutschclan Kopelke.

Tragédie v Hamburku: Při střelbě u svědků Jehovových zemřelo nejméně šest lidí

Zda návrh sociální demokratky Faeserové projde vládou a následně parlamentem zatím není jasné. Více než rezervovaně se k němu staví koaliční partner SPD, FDP. „Bez řádného prošetření celé události není nyní možné uvažovat o možných legislativních změnách. Je potřeba objasnit, proč úřady muži neodebraly zbrojní průkaz,“ poznamenal místopředseda FDP Konstantin Kuhle s tím, že se policie o útočníka měla v předchozích týdnech zajímat, protože se u něj projevovaly psychické potíže. Oprávnění k držení zbraně mu ale odebrat nedokázala.

Kuhle tak naznačuje, že současná právní úprava je dostatečná. Pokud ji úřady dokáží vymáhat.

U sousedůZdroj: DeníkRubrika U sousedů

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.



Přejeme hezké nedělní počtení.