Podle prvotních informací bylo zraněno minimálně sedm lidí. Mezi nimi jsou podle kielské policie lidé z místního veslařského klubu, které silný vítr odhodil do moře. Nejméně tři lidé byli zraněni vážně. „Některé lidi zasáhly do hlavy letící předměty,“ uvedl Michael Bauditz z Německé meteorologické služby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.