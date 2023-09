Slovenské nemocnice jsou ve špatném stavu. Podfinancované, zanedbané, s obrovským nedostatkem doktorů i kvalitních přístrojů a nových nemocnic. V této situaci působí nová bratislavská Nemocnice Bory jako z jiného světa.

Je to na Slovensku naprosto nečekaný zázrak. A to i na Bratislavu, která dnes už jinak žije životem takového jen trochu chudšího předměstí pár desítek kilometrů vzdálené Vídně. Podle toho také bude v sobotních parlamentních volbách zřejmě volit.

Jasným favoritem je v Bratislavě o okolí liberální a silně proevropské Progresivní Slovensko místopředsedy Evropského parlamentu Michala Šimečky. Šimečka a jeho strana má hodně ambiciózní program, za který by se nemusela stydět ani velmi modernistická strana ze západní Evropy.

Luxus Švýcarska a zadarmo

Nemocnice Bory, která vyrostla na západním okraji Bratislavy, ale tyto ambice ještě předčí. Je to, nejen podle prohlášení svých majitelů ze společnosti Penta Hospitals, ale i mnoha odborníků, nejmodernější nemocnice. Nejen na Slovensku, ale v celé střední Evropě. S takovou úrovní zdravotní péče, za kterou se dosud ze Slovenska jezdilo do Rakouska nebo Švýcarska. A v některých případech ještě dokonce vyšší.

Na Slovensku, kde je zdravotnictví už roky v tak katastrofálním stavu, že se lidé bojí chodit do většiny nemocnic a na operace jako výměna kyčle se čeká nekonečně dlouho, je to zázrak dvojnásobný. O to větší, že všechny zákroky a pobyt jsou v Nemocnici Bory hrazeny z normálního zdravotního pojištění, bez jakýchkoli doplatků. „Všechny pokoje pro pacienty jsou jednolůžkové, s vlastním sociálním zařízením a koupelnou. Takový standard není ani ve Švýcarsku,“ hrdě říká o lůžkové části s 287 místy mluvčí slovenského Penta Hospitals Tomáš Kráľ.

Nemocnice, jejíž náběhový provoz se od jarního otevření stále rozšiřuje, má zaměstnat v plném provozu na jaře příštího roku 1500 pracovníků, z toho přes tři stovky lékařů. Nemocnice za 250 milionů euro, tedy asi šest miliard korun, je plně soukromou investicí, bez jakékoli státní podpory. „Počítá se velkoryse s návratností v horizontu dvacet až dvacet let,“ říká generální ředitel nemocnice Luboš Lopatka. Ale i taková ziskovost je na Slovensku, kde se většina veřejných nemocnic topí v dluzích, další zázrak.

Luboš Lopatka, generální ředitel Nemocnice BoryZdroj: Deník/Luboš Palata

Futuristicky působící nemocnice, která je vybavena i robotickým operačním zařízením Da Vinci, nebo nejmodernějšími přístroji na léčbu nádorových onemocnění, může do lůžkové části přijmout na čtyřicet tisíc pacientů ročně a provést až 350 tisíc ambulantních zákroků. V její porodní části má ročně spatřit světlo světa až 3500 dětí. Na střeše nemocnice je už dnes často využívaný heliport a zdejší urgentní příjem slouží asi 150 tisícům obyvatel západní části Bratislavy a okolí. „Ošetříme ale každého, kdo sem přijede,“ říká zdejší primář docent Roman Škulec.

Z Česka zpět na Slovensko

Roman Škulec je jedním ze slovenských lékařů, pro které bylo otevření první takto velké nové nemocnice nejen v zemi, ale v celém regionu střední Evropy, důvodem, proč se vrátit pracovat z Česka na Slovensko. „Mzdy tu jsou srovnatelné s českými,“ dodává. „Největší výzva byla ale zažít zcela novou nemocnici. To se stane jednou za život,“ říká.

Nemocnice ale podle něj nabízí ale i lepší pracovní podmínky. „Kdo tu nebude chtít dělat přesčasy, nemusí,“ uvádí Škulec jeden z hlavních rozdílů oproti situaci v Česku. Dalším velkým rozdílem je, že administrativu mají v Nemocnici Bory za lékaře vyřizovat specializovaní pracovníci.

Přestože na Slovensku panuje obrovský nedostatek lékařů i zdravotního personálu, nemá Nemocnice Bory o zájemce o práci nouzi. „U lékařů není výše platu na prvním místě, u zdravotních sester ale ano,“ vysvětluje Lopatka.

Přestože v současnosti má nemocnice zájemců o práci dost, dohodla se s Bratislavským krajem, že vedle ní v budoucnosti vznikne akademický kampus, kterému nemocnice poskytne učební zázemí. „Chceme si tím zároveň vychovávat nový zdravotnický dorost,“ dodává Lopatka.

Výstavba Nemocnice Bory, kterou projektovala specializovaná nizozemská firma, trvala od projektu celkem osm let. Slovensko má v Plánu obnovy EU na výstavu nových nemocnic přes miliardu euro, ale Lopatka téměř vylučuje, že by dokázal nějakou novou nemocnici postavit. „My jsme nabízeli, že s tím můžeme pomoci, projektem a zkušenostmi počínaje, ale odezva byla nula,“ konstatuje Lopatka.

Pacienti chrání nemocnici před politiky

Nemocnice Bory se stala dokonce součástí volební kampaně před sobotními volbami. Šéf strany Obyčejní lidé a bývalý premiér Igor Matovič udělal před několika dny před nemocnicí tiskovou konferenci a prohlásil, že ji v případě úspěchu ve volbách znárodní. „Také od státní Všeobecné zdravotní pojišťovny nám nejdříve dělali při uzavření smluv komplikace,“ říká mluvčí Penta Hospitals Tomáš Kráľ.

„Jenže tlak pacientů byl tak velký a hrozba, že utečou k jiným zdravotním pojišťovnám, které s námi měly uzavřené smlouvy, tak závažná, že i Všeobecná zdravotní pojišťovna nakonec s námi uzavřela smlouvy. Na všechny zákroky, které tu děláme,“ uvádí Kráľ. „Neděláme si o výsledku voleb iluze. Ke zdravotnictví se na Slovensku už roky přistupuje populisticky a zisk ve zdravotnictví je tady na Slovensku brán jako zločin. Na rozdíl od Česka,“ dodává Kráľ.

„To, co nás chrání před politickými tlaky jsou naši spokojení pacienti,“ říká generální ředitel nemocnice Lopatka. „To je obrovská síla, proti níž si ani politici netroufnou,“ dodává s nadějí.

P.S. Penta Hospitals je součástí společnosti Penta, která je i majitelem vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA.

