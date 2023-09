/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Medvědi se stali velkým volebním tématem Slovenska. V obci Kľačno jsou každodenní realitou. Ne vždy příjemnou.

Začalo se stmívat. Původně jsem chtěl jít pěšky, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Kapesní nůž se mi najednou zdá na obranu příliš málo. A tak jedu radši autem. U místní hospůdky ještě posedávají poslední místní, ale jinak se asi tisícová západoslovenská obec Kľačno se setměním rychle vylidňuje. Já se naopak vydávám autem pomalou jízdou po silnici směrem k lesům stoupajícím k vrcholkům asi tisícimetrových hor nad vesnicí.

Najednou před sebou uvidím u krajnice obrovský stín. Tak přece. Medvěd. Srdce mi začne rychle bušit, ještě zpomalím a blížím se k místu, kde jsem to velké zvíře z dálky spatřil. Stojí tam a dívá se na mě. Jenže to není medvěd, ale obří jelen. Vzhledem k tomu, že jsou jeleni právě v říji, si ho příliš dlouho neprohlížím, ani nevytahuju foťák. Ale radši jedu dál. Medvěda ten večer, bohužel, nepotkám.

Medvědi na zahradě

Pro obyvatele západoslovenského Klaku je ale potkat medvěda v tomto roce něco tak normálního, jako v Česku vidět v lese nebo na polích divočáky. Přitom je to odsud jen patnáct kilometrů do padesátitisícové Prievidze a kolem Klaku nejsou žádné velehory.

Neznámé SlovenskoZdroj: Deník.czV okolí vesnice se medvědů usadilo hned několik a do místních zahrad a ohrad si chodí jako do samoobsluhy. „Seděli jsme tehdy na verandě, bylo ještě světlo a vidíme, jak nám tamhle na konec zahrady, kde máme jabloně, napochodovali hned tři medvědi. A pak se to stalo ještě několikrát. Sklidili většinu úrody našich jablek,“ říká blonďatá třicátnice Katika s malým dítětem v náručí.

Medvědi jsou v obci Kľačno každodenní realitou. Ne vždy příjemnouZdroj: Deník/Luboš Palata

Má přitom dům hned vedle nákupního střediska. „Je to takový zvláštní pocit, těžko se na to zvyká. Manžel si pořídil plynovou pistoli, ale když směrem k medvědům vystřelí, ti už se nebojí. Jen zpozorní, trochu ten macko poposkočí a pak v klidu odejde,“ dodává.

Na houby chodí už jen ti nejodvážnější

Medvědi už navštívili většinu zahrad a hospodářství v několik kilometrů dlouhé vesnici v podhorském údolí, kde se stýkají hory, či spíš kopce, tří pohoří. Malé Fatry, Strážovských vrchů a Žiaru. Žádné velehory, ale lesy porostlé kopce, jaké jsou na většině území Slovenska. „Nedávno jsem šel odpoledne z fotbalu, medvědi byli u hřiště. Nebojím se, nosím ale v aktovce pepřák, “ říká mi asi desetiletý chlapec.

„Minimálně dvě medvědice s mladými se pohybují po obci. Je tu jedna část, my tomu říkáme horní konec, tam je jedna medvědice se dvěma mladými. Ve středu je druhá medvědice, a dokonce na dolním konci chodí do včelínů. Myslím si, že je to další medvědice,“ uvedl pro média zdejší starosta Jozef Ďuriš.

Teď v září už se místní sází, kdo bude další na řadě. „Máme stromy obsypané jablky, takže jen čekáme, kdy dorazí i k nám,“ říká mi prodavačka v místní prodejně potravin.

Usmívá se přitom, ale trochu křečovitě. „Je jich tu trochu moc a dovolují si stále víc. Na houby tu dnes chodí do lesa už jen ti největší odvážlivci,“ dodává.

Medvědí hlídky pomáhají, ale prý málo

Do Kľačna pravidelně jezdí jedna z medvědích hlídek, které vytvořilo ministerstvo pro životní prostředí, aby vesničanům pomáhaly se zvládáním situací, kdy se medvědi začnou pohybovat přímo v okolí jejich domů.

„Byli jsme tu minulou noc, končili jsme ve tři ráno,“ říká mi pracovník hlídky, která má na starosti západní část Slovenska. Mají za úkol medvědy plašit, dostat je dál od obydlených částí a poradit místním taková bezpečnostní opatření, aby šelmy nadělaly co nejméně škody.

Místní jejich práci oceňují. „Oni jsou zlatí, poradí, pomohou, ale mají toho moc. Bylo by potřeba povolit větší odstřel. Aby se medvědi zase začali bát. Ale to musí vláda,“ říká padesátník, který si dává večeři v místní pizzerii.

Z medvědů je jedno z velkých témat sobotních voleb. „Medvěd je víc než člověk,“ dala si na billboard jedna z opozičních stran. Jenže medvědů je na Slovensku něco přes tisíc a lidí přes pět milionů. Proto jsou medvědi chránění. Přes všechnu paniku se žádný fatální útok medvěda na člověka letos na Slovensku zatím neudál.

Farma Zelená Ruža je asi nejhezčí ubytovací zařízení v Kľačnu. Vědí tam, že s šelmami není žádná legrace.

V červnu zásahové komando muselo zastřelit medvědici, která doslova likvidovala místní stáda ovcí. A také vyvraždila zvířecí obyvatelstvo farmy. „Na záběrech bezpečnostní kamery máme, jak nám zlikvidovala našeho pštrosa. Bylo to hodně brutální, nechtějte to radši vidět,“ říká mi Gabika, která tu má na starosti ubytování hostů. Medvědice byla mimořádně agresivní. Jak se později zjistilo, bylo to zřejmě proto, že přišla o malé medvídě.

Na doporučení medvědí hlídky je farma už nyní před medvědy daleko lépe chráněná. Zvířata, včetně veselých vietnamských prasátek, nebo lamy, se už mají před dravci kde bezpečně schovat, čidla pohybu rozsvěcují v noci světlomety, plot už je daleko mohutnější. „Já mám ale pořád strach, že se vrátí,“ říká šedesátnice, která se tu o zvířata stará. „Budeme muset všude udělat elektrické ohradníky. Jen ty je zastaví,“ dodává.

Na nedaleké louce se pasou laně a nad ránem se z okolního lesa ozývá troubení jelenů v říji. Díky nim a jejich podzimnímu koncertu je ošetřovatelka z farmy klidnější. „Dokud slyším jelení troubení a na louce jsou laně a srnky, jsem klidná. Protože to znamená, že tu v blízkosti nejsou medvědi. Když ale jeleni utichnou a laně zmizí z louky, vím, že je zle. Že přicházejí medvědi.“

