Je to najednou jiný svět. Úzké rozbité silnice plné kamionů, objížděk a rozkopávek zmizí. Před vámi se objeví dálniční nadjezdy, podjezdy, obrovské mimoúrovňové křižovatky. Kamiony se na té obrovské asfaltové mase zředí do neviditelna, auta nejedou padesátkou, ale sviští skoro trojnásobnou rychlostí. Všechno to voní novotou, civilizací, Západem.

V dálce se zdvíhá nitranský kopec Zobor, zahlédnout se dá i Nitranský hrad a změť střech osmdesátitisícové slovenské Nitry. Města, kde se dnes vyrábí jedny z nejdražších a nejluxusnějších aut světa, britské Jaguary a Land Rovery. V současnosti tedy spíš auta té druhé značky.

Ještě novotou zářící obrovský závod v poli několik kilometrů na sever od města vypadá, jako kdyby na středním Slovensku přistála obrovská loď mimozemské civilizace. Je tu všechno do detailů vychytané, přesně střižené trávníky, nově vysazené stromy, nikde ani papírek, vše jakoby sterilně čisté. Oproti většině slovenských továren, co jsem po cestě přes celé Slovensko viděl, něco neuvěřitelného.

Pro místní Slováky, kterých tu našlo zaměstnání několik stovek, je místo v automobilce jednou z vůbec nejlepších prací, která se dá v tomto regionu sehnat. „Jdeme ze školení, jsme čerstvě po průmyslovce a dostali jsme tu práci,“ říká dvacetiletý Andrej, který jde s několika kamarády po směně domů. „Dali nám hned smlouvu a nástupní plat 1600 eur. To se nám zdá slušné,“ dodává mladík. „Jo, na to, že děláte v Jaguaru, se dají v Nitře i docela dobře balit holky,“ usměje se.

Babylon pod Zoborem

Andrej ani nikdo z jeho spolužáků si ale nepřipouští, že vlastně dělají v indické továrně. Automobilová značka Jaguar Land Rover totiž patří od roku 2008 do indického koncernu Tata Motors, který zaměstnává po celém světě na šedesát tisíc lidí. Drtivá většina jeho aut je určena pro indický trh a v Evropě je neuvidíte. Ale Jaguary a Land Rovery jsou jiná káva, to je opravdu to nejluxusnější, co koncern produkuje. „Je skvělé dělat taková úžasná auta. Podle toho to také v továrně vypadá,“ tvrdí mladá dívka z Nitry.

Do automobilky, která nabízí na Slovensko slušné mzdy v přepočtu kolem čtyřiceti tisíc korun, se sjíždějí lidé ze širokého okolí. „My jezdíme z Topolčan. Je to třicet kilometrů, ale práce je tu tak dobře placená, že se to vyplatí,“ říká Peter s Gabikou, kteří jdou právě do odpolední směny.

Jak ale potvrzují, rozhodně to není tak, že by všichni z asi 1500 zaměstnanců závodu byli Slováci. „Pracuje tu přes třicet národností. Z cizinců to jsou nejvíce Ukrajinci. Vedení je indické, bez angličtiny se na lince neobejdete,“ dodává Gabika.

Kapesní automobilová velmoc

Slovensko je dnes i díky nitranskému Jaguaru největším producentem aut k počtu obyvatel na světě. V devadesátých letech táhla Slovensko automobilka Volkswagen, která koupila nikdy předtím pořádně nefungující závod Škodovky u Bratislavy. Postupně z něj udělala jeden z nejlepších závodů koncernu, kde se vyrábějí i ty jeho vůbec nejdražší modely, jako například Porsche Cayenne.

Před dvaceti roky byl vliv automobilky na slovenskou ekonomiku tak zásadní, že když ve VW Bratislava měli v létě závodní dovolenou, o několik procent pokleslo slovenské HDP.

Zdroj: Deník.czLaciná a relativně kvalifikovaná pracovní síla, na západě Slovenska slušná infrastruktura, blízkost průmyslových center, jako je Ostravsko, Katovice nebo svým způsobem i Vídeň a v neposlední řadě nízké daně, investiční pobídky a také euro - to vše udělalo ze Slovenska výrobce aut číslo jedna. Po VW přišly PSA Peugeot Citroen a na sever k Žilině korejská Kia, těsně napojená na koncernový Hyundai v severomoravských Nošovicích. Nejnověji pak v roce 2019 Jaguar.

Elektromobily Volvo od Košic

U Košic, napojených na maďarské dálnice a majících naději, že bude konečně i dálnice z Bratislavy, se už staví další obří automobilka. V ní chce švédské Volvo, vlastněné ale už dlouhé roky Číňany, vyrábět za několik let elektromobily.

Volvo tu utratí 1,2 miliardy eur, tedy asi třicet miliard korun, z toho mu ale dvacet procent proplatí ve formě pobídek slovenský stát. „Výrobní kapacita tohoto závodu bude až 250 tisíc elektrických vozů ročně. V daném regionu dojde díky naší továrně k vytvoření tisíců nových pracovních míst,“ uvádí na svých internetových stránkách koncern Volvo. „Z rozšíření naší výrobní základny na Slovensko mám velkou radost a těším se na přivítání nových kolegů a partnerů na naší společné cestě,“ říká generální ředitel Volva Jim Rowan.

Otázkou je, kolik z nových pracovníků továrny bude ze Slovenska. Po dálnici je to totiž kousek ze severního Maďarska, nedaleko je i Zakarpatská Ukrajina. „Nevím, jestli mě láká dělat v továrně tady na Slovensku, i kdyby to bylo Volvo. Vidělo by se podle toho, kolik nabídnou. Možná bych ale radši vyrazil za prací do ciziny,“ přemítá košický dvacátník Tomáš. „Oni se totiž s platy v našich slovenských automobilkách moc nepředají,“ dodává.

Podobný dojem z automobilek na Slovensku má většina Slováků. Dnes automobilky tvoří už polovinu veškerého průmyslu země. V drtivé většině se ale jedná o montovny, kde navíc jen část zaměstnanců tvoří Slováci. I díky automobilkám je dnes Slovensko zemí, kde nezaměstnanost není vážný problém a která se dostala na dohled české životní úrovně. A je na tom dnes statisticky výrazně lépe než jižní maďarský soused.

S automobilovým průmyslem je to na Slovensku podobně, jak říká jeden mladý zaměstnanec nitranského Jaguaru. „Není to špatná práce, ale žádný zázrak. Člověk z toho ale nezbohatne, ani tu nenajde žádné štěstí,“ shrnuje.

Deník pro vás objevuje předvolební Slovensko

Na Slovensku se na konci září konají předčasné parlamentní volby, jedny z nejdramatičtějších v novodobé historii země. Reportér Deníku Luboš Palata, který čtyři roky na Slovensku žil a pracoval a tuto zemi už přes třicet let sleduje, se tam vydal, aby pro vás zmapoval zajímavé a v mnohém i překvapivé momenty a místa dnešního Slovenska. Od východu země až po západ. Jeho unikátní seriál najdete na stránkách Deníku a na webu Deník.cz celé příští dva týdny.