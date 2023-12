Stále víc lidí cestuje v Evropě nočními vlaky. Dokazuje to prudké rozšíření nabídky těchto spojů. Novinky připravuje rakouský dopravce ÖBB, který mimo jiné nabízí luxusní spojení rakouské Vídně a německého Hamburku. K velkému oživení nočních spojů se chystá i italský dopravce Trenitalia, který nakoupí vagony potřebné pro noční spojení měst na Apeninském poloostrově.

Noční vlakový spoj rakouského dopravce ÖBB na vídeňském hlavním nádraží. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Eliška Gáfriková

Když před několika týdny prestižní vydavatelství cestovních průvodců Lonely Planet zveřejnilo svůj žebříček Best in Travel 2024 a uznávaný magazín National Geographic zase svůj seznam „cool“ míst pro rok 2024, oba se vzácně shodly na jedné věci: mezi top zážitky při cestování v příštím roce se rozhodně bude řadit cesta některou z nočních vlakových linek v Evropě.

Ty v současnosti zažívají rozmach. „Před nedávnem to vypadalo, že nočním vlakům v Evropě odzvonilo - nízkonákladové aerolinky ubraly na přitažlivosti spaní v kupé. Nyní - ve věku cestování s ohledem na uhlíkovou stopu - se to mění. Zdá se, že Evropa znovu objevuje potenciál lůžkových vlaků a kouzlo, jež přináší probuzení v cílové stanici,“ zdůvodnili svůj výběr hodnotitelé Lonely Planet.

Jaké trendy v cestování přinese rok 2024?

Počet vlakových spojů přepravujících cestující v noci a bez přestupu mezi evropskými velkoměsty opravdu v reakci na vzrůstající zájem lidí stoupá. Zájemci mají skutečně z čeho vybírat a v následujících měsících a letech velcí dopravci plánují další a další železniční linky. „V čele tohoto tažení je rakouský dopravce ÖBB, který plánuje řadu nových linek, včetně trasy z Paříže do Berlína,“ konstatoval magazín National Geographic.

Noční vlakové „revoluce“ v Evropě si všimla už i americká stanice CNN: „Tam, kde existuje železniční spojení, se po pandemii covidu-19 znovu rozvinul tento typ cestování mezi velkými městy. Noční vlaky nabízejí přesvědčivou alternativu k nepříjemným brzkým ranním letům. V posledních letech se rozšířila třeba nabídka nočních vlaků Nightjet ÖBB, která další posilu dostane v prosinci, kdy budou mezi Vídní a Hamburkem nasazeny nové luxusní vagony. 33 nových souprav obsahujících pohodlné lůžkové kupé a diskrétní ‚kapsle‘ pro sólo cestující je snad nejviditelnějším znamením, že noční jízdy vlaky jsou zpět.“

Z Vídně do Curychu, z Milána na Sicílii

A kam se tedy nočními vlaky lze po Evropě vypravit? „Ve spolupráci se Švýcarskými spolkovými drahami a německým dopravcem Deutsche Bahn ÖBB oživila noční linky spojující hlavní uzly ve Vídni a Curychu s městy v Německu, Rakousku, Itálii, Maďarsku, Polsku, České republice a nově také Paříži, Bruselu a Amsterdamu,“ shrnula CNN.

Vytížený je také noční spoj rakouského dopravce mezi Vídní a italskými Benátkami. „Tímto Nightjetem jsme se z Itálie vraceli domů z dovolené už dvakrát a byla jsem velmi spokojená. Je pravda, že vlak byl plně obsazen, ale na rozdíl od cesty letadlem jsme nemuseli řešit množství a obsah koupených suvenýrů,“ řekla Deníku cestující Mirka Křečková.

Podívejte se, jak vypadá cesta Nightjetem z Benátek do Vídně:

Zdroj: Youtube

Lidé ale musí u nočních linek ÖBB počítat s cenami v řádu vyšších desítek eur za jednoho cestujícího i v kupé na sezení.

ÖBB není jediným evropským dopravcem, který v reakci na zájem cestujících nabízí zvýšený počet nočních vlakových linek. Třeba italský dopravce Trenitalia se právě zavázal koupit 70 nových vagonů určených na noční spoje, které budou nabízet spací kupé s vlastní toaletou a sprchou. „První budou nasazeny na trase z Milána na Sicílii,“ napsala CNN.

A třeba švédský dopravce Snälltåget má ve svém portfoliu noční spoje ze Stockholmu do Dánska a Německa.

Usnout v Praze, vzbudit se v Bruselu

Podle americké stanice je výrazným hráčem v oblasti nočních vlakových linek v Evropě dopravce European Sleeper, který letos v květnu nabídl první spojení, a to na trase Brusel - Amsterdam - Berlín. Každý rok chce pak svoji nabídku rozšířit. „Dosud jeho zástupci zmínili trasy Brusel-Kodaň-Stockholm a Brusel-Barcelona, ačkoliv to pravděpodobně zkomplikuje zajišťování vagonů schválených pro provoz ve Francii a Španělsku,“ podotkla CNN.

Jak už Deník informoval, European Sleeper brzy nabídne přímé noční vlakové spojení z České republiky do Belgie, konkrétně z Prahy do Bruselu. Poprvé vyjede tento spoj na konci března příštího roku, dopravce už spustil předprodej jízdenek. Řadu nočních spojů mají také České dráhy - ČD Night zájemce doveze do Curychu, Varšavy, Budapešti či Košic.

Cestování do západní Evropy vlakem:

Samostatnou kapitolou je pak evropský boom luxusních vlakových nočních spojů, atmosférou připomínajících Orient Expres, jak jej popsala Agatha Christie. „Francouzský dopravce Midnight Trains – který se prezentuje jako ‚hotel na kolejích‘ inspirovaný dvacátými léty – má spustit svou první linku z Paříže do Benátek přes Milán v roce 2025. A v příštím roce se chystá vydat na šest tras po Itálii lůžkový vlak Orient Express La Dolce Vita, který pojede od zasněžených Alp až po břehy Sicílie. Přirozeně jde o stylovou záležitost, evokující zlatý věk železniční dopravy, s pětihvězdičkovým servisem a špičkovou italskou kuchyní,“ nastínil National Geographic.

Na rozdíl od „běžných“ linek ale může takhle stylová cesta vyjít zájemce i na tisíce eur.

Proč právě vlaky?

Jak připomíná CNN, zájem o noční vlaky v Evropě dlouhodobě spíše klesal a dopravci je víc škrtali, než přidávali. Jejich provoz totiž není vůbec jednoduchý a i cestování jimi může být poměrně nepohodlné.

„Jejich provoz je drahý, zpoždění se často měří spíše v hodinách než v minutách, a to kvůli nočním odklonům, zatímco kvalita je napříč dopravci nejednotná, od moderních a pohodlných po zastaralé. Stejně tak radost z jízdy brzy odezní, pokud se snažíte spát v kupé plném hyperaktivních teenagerů. Nikdo nechce přijet do cílového města v 7 hodin ráno s pocitem, jakoby spal na lavičce v parku,“ poznamenala CNN.

Na koleje se vrací legendární vlak:

Podle americké stanice to změnil zvyšující se zájem turistů o ekologické cestování a strašák v podobě uhlíkové stopy spojený s využíváním letecké dopravy. Cestující na nočních linkách oceňují i další věc.

„Jízdenky je sice potřeba rezervovat déle dopředu a jejich cena na první dojem působí odstrašujícím dojmem - třeba i 160 eur za dva cestující. Ale když si spočítám náklady na hotelové ubytování na letišti kvůli brzkému rannímu letu, vzpomenu si na nepříjemné a nepohodlné spaní v letištní hale, nutnost procházet bezpečnostními kontrolami a přemýšlení, zda moje zavazadlo na centimetr přesně splňuje povolený rozměr, aby mě nízkonákladovka nenutila zaplatit dodatečné poplatky, je noční vlak opravdu lepší alternativou,“ vysvětlila třeba turistka Křečková.