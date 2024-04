Před pěti lety vypukl ničivý požár ve známé pařížské katedrále Notre-Dame. Plameny památku před zraky celého světa výrazně poškodily. Opravy stále pokračují, přestože je neustále provází kontroverze. Turisté se opět do chrámu podívají už letos, přestavba jeho nejbližšího okolí by měla být hotová v roce 2027.

Rekonstrukce katedrály Notre Dame, kterou vážně poškodil v roce 2019 rozsáhlý požár. | Foto: ČTK/HOUPLINE-RENARD/SIPA/2312071027

Je jistě málo krásnějších ukázek stavitelského umění než průčelí tohoto chrámu, v němž se postupně i současně rozvíjejí před našimi zraky tři mohutné portály, prolamovaný a jako krajka vroubkovaný pás osmadvaceti výklenků pro sochy králů, uprostřed pak obrovská růžice. Tak v roce 1831 v jednom ze svých nejslavnějších románů Chrám Matky Boží v Paříži opěvoval stejnojmennou pařížskou katedrálu spisovatel Victor Hugo.

I dlouhá léta poté, co Hugo zemřel, je pařížská katedrála Notre-Dame jedním z klenotů města a patří mezi nejznámější turistické cíle. Nechybělo ale mnoho, a její podoba by zůstala zachycená pouze na stránkách Hugova románu, fotkách či videích. V pondělí 15. dubna to je přesně pět let, co chrám zachvátil ničivý požár. Hrozilo, že se památka zcela zhroutí.

Tisíce lidí požár se zděšením sledovaly přímo v pařížských ulicích, další miliony pak online v přímém přenosu viděly úporný boj čtyř stovek hasičů s neúprosným živlem. V ulicích Paříže se tehdy odehrávaly emotivní scény, například když lidé spontánně začali zpívat Ave Maria nebo se modlit.

V době pátého výročí katastrofy se katedrála pomalu probouzí k životu. Turisté by se do ní měli vrátit už letos. V uplynulých měsících ale záchranu památky zkomplikovaly kontroverze a spory o její novou podobu. Ani běžní Francouzi se totiž neshodují na tom, zda se má Notre-Dame vrátit do identické podoby, kterou měl chrám ve chvíli vypuknutí požáru, nebo zda do něj včlenit nové prvky, které přímo v těle katedrály návštěvníkům připomenou, že musela ve 21. století projít zásadní rekonstrukcí.

Předvánoční dárek

První krok ke znovuotevření katedrály Notre-Dame se odehrál rok po požáru. Od května 2020 je znovu přístupné prostranství před chrámem, nyní už je otevřená rovněž archeologická krypta. Od roku 2022 je přístupný také most Pont au Double, přičemž tato stavba pro pěší umožňuje snadnější přístup do blízkosti chrámu. „Věže katedrály a klenotnice ovšem zatím zůstávají zavřené,“ uvedla turistická kancelář Paříže.

Do interiéru katedrály se návštěvníci plně vrátí koncem letošního roku. „Znovuotevření Notre-Dame bylo stanoveno na 8. prosinec 2024,“ zmínila turistická kancelář Paříže.

To ovšem neznamená, že bude do té doby katedrála s výjimkou dělníků a odborníků zet prázdnotou. Už nyní je v takovém stavu, že se v ní v den výročí požáru, tedy v pondělí 15. dubna 2024, bude konat mše s Te Deum.

Stejně tak však nelze říci, že 8. prosince, kdy znovu uvítá běžné návštěvníky, bude katedrála zcela hotová. Bude totiž ještě potřeba dokončit její nejbližší okolí. A zatímco bylo domluveno, že rekonstrukce uvede Notre-Dame do původní podoby, právě její nejbližší okolí by mohlo přinést novinky. „Přestavbu nádvoří a okolí Notre-Dame de Paris – jejíž závěr je naplánován na rok 2027 – má na starosti tým belgického architekta a zahradního architekta Base Smetse. Projekt ponechává velký prostor pro zelené plochy a vylepšení fasády slavné památky,“ konstatoval web turistické kanceláře Paříže.

Boj o okna

Ve chvíli, kdy po požáru francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že katedrála by mohla být znovuotevřená do pěti let, to mnoho odborníků považovalo za téměř nereálné. A to přesto, že se na rekonstrukci vybrala od dárců částka skoro 850 milionů eur. Například odbornice na středověkou evropskou historii Emily Guerryová z britské University of Kent pro stanici CBS krátce po požáru řekla, že celková oprava Notre-Dame může trvat dvacet až čtyřicet let.

Mimo jiné kvůli určitým nedostatkovým materiálům. Třeba střecha byla vyrobena z dubového dřeva. „Ve středověku bylo možné najít obrovské množství krásných silných dubů, ale nadměrné používání tohoto materiálu vedlo ke zničení mnoha evropských dubových lesů. Najít asi 3000 dalších velkých silných stromů v příštích dvou desetiletích bude složité,“ varovala v roce 2019 Guerryová.

Její slova se naštěstí nenaplnila, obnovu chrámu ale od počátku provází kontroverze. Jedny z nejvýraznějších se odehrály v roce 2021, kdy komise schválila rekonstrukci interiéru s uvedením některých novinek, týkajících se například osvětlení či dřevěných lavic. „Schválené změny si vyžádaly kritiku, zhruba 100 veřejně známých osobností se podepsalo pod komentář v listu Le Figaro uvádějící, že „změny zcela podkopají výzdobu a náboženský prostor“ gotické památky,“ zmínil web France24. Naopak zástupci komise uvedli, že věří, že rekonstrukce zanechá interiér pro návštěvníky v příjemné podobě.

Pravidelné spory o to, jak moc inovací má katedrála po obnově obsahovat, se táhnou doteď. Jen před několika měsíci třeba vypukl spor o vitrážová okna. „Petice s více než 120 tisíci podpisy se snaží zabránit plánu nahradit původní tabule zachráněné před požárem moderními alternativami,“ konstatoval list El País.

Plán na nahrazení šesti původních vitrážových oken současnými díly umělců, které by vzešly z veřejné soutěže, oznámil koncem loňska prezident Emmanuel Macron s tím, že dodají památce dotek 21. století. Zda petice něco změní, je momentálně nejasné.