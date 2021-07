Dopravní letoun Boeing 777-300ER společnosti Emirates měl namířeno z italského Milána do New Yorku. Podle serveru Flightradar24 odstartoval v úterý v 16.22 hodin. „Přesně v tu dobu se ale v provinci Varense rozpoutala bouře se silným větrem a krupobitím. Kroupy byly tak velké, že když stroj vletěl do bouřky, rozbily několik oken a poškodily trup letounu na několika místech," popisuje dramatické chvíle server Italy24News.

Už pět minut poté, co se letadlo odlepilo od milánské runwaye, dostala řídící věž žádost o nouzové přistání. „Kroupy poničily sklo čelního okna v pilotní kabině, takže návrat na zem byl urgentní," zmiňuje server Italy24News. Piloti přes sklo téměř neviděli.

Nouzově přistát s plně naloženým Boeingem 777 nebylo právě jednoduché. Letoun, ve kterém se nacházelo přes 300 pasažérů a členů posádky, měl totiž vzhledem k plánovanému osmihodinovému letu do Spojených států plné nádrže. Jeho hmotnost tak byla na nejvyšší možné míře, navíc paliva bylo tolik, že pokud by se při tvrdém přistání vznítilo, mohlo dojít ke katastrofě.

„Aby piloti takovému scénáři předešli, ještě více než hodinu a půl létali nad milánským letištěm. Až ve chvíli, kdy spotřebovali dostatečné množství paliva, se letadlo pokusilo o opětovné přistání," uvádí server Simple Flying.

Boeing nouzově přistál v 18:04 místního času. Nikdo z pasažérů ani posádky se nezranil. Cestující si tak z celé události odnesli pouze nepříjemný zážitek. Stroj ovšem bude muset po střetu s bouřkou zůstat na zemi poměrně dlouhý čas. „Náklady na opravu poškozeného letadla se budou pohybovat řádově v stovkách tisíc eur. Kromě rozbitých oken jsou na čumáku, trupu a křídlech promáčkliny," uvádí server Italy24News.