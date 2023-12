Polský Sejm, dolní komora parlamentu, pověřil Donalda Tuska sestavením nové vlády. Pro návrh hlasovalo 248 poslanců, 201 bylo proti, žádný poslanec se nezdržel hlasování, uvedla televize TVN 24 na webu. Tusk potvrdil, že v úterý znovu předstoupí před poslance, aby požádal o důvěru pro svou vládu.

Předseda Občanské platformy Donald Tusk. | Foto: ČTK

Tuskovi jako novému polskému premiérovi už poblahopřála předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Rozhodnutí poslanců poslat do čela kabinetu právě Tuska označily v pondělí agentury AP a Reuters za konec osmiletého vládnutí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) a otevření cesty k nové, proevropsky orientované polské vládě.

PiS sice v polovině října získala v parlamentních volbách nejvíce hlasů, ale přišla o většinu v parlamentu. Prezident Andrzej Duda, spojenec PiS, přesto pověřil úkolem sestavit novou vládu dosavadního premiéra Mateusze Morawieckého. Jeho vláda ale v pondělí nezískala důvěru, a tak - v souladu s polskou ústavou - přešel výběr nového premiéra do rukou Sejmu.

„Chci poděkovat Polkám a Polákům. Děkuji Polsko, je to opravdu nádherný den. Ne pro mne, ale pro všechny, kteří dlouhá léta věřili, že ještě bude líp a že zaženeme temnotu a zlo. Díky vám se to stalo,“ řekl Tusk. Ironicky poděkoval i zástupcům PiS za to, že svou politikou probudili miliony Poláků, kteří je nakonec odstranili od moci. S nápravou křivd se začne hned, slíbil.

Na závěr pondělního jednání vůdce PiS Jaroslaw Kaczyński přistoupil k řečnickému pultu a mikrofonu a obvinil Tuska, že je „německý agent“. Maršálek Sejmu Szymon Holownia se za takové chování omluvil; Holownia již dříve Kaczyńskému radil, že prohrávat se musí umět.

Tusk nyní podle listu Gazeta Wyborcza jedná s prezidentem Dudou. Aby se mohla nová vláda mohla chopit svých pravomocí, je potřebné, aby její přísahu přijal šéf státu. Prezidentova spolupracovnice Malgorzata Paprocká dříve v rozhlasovém rozhovoru „nevyloučila“, že by nová vláda mohla přísahat ve středu.