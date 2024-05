Svět stále více myslí na vyznavače nudismu a naturismu. Členové hnutí, které propaguje pohyb bez oblečení, mají nyní novou možnost netradiční dovolené či svatby. Obřady pro nahé povolila vesnice v Itálii. Jistá norská firma pak plánuje jedenáctidenní plavbu obří výletní lodí, kde se u bazénů nebudou nosit plavky.

Jedním z nejzásadnějších úkolů, který před svatbou čeká většinu nevěst a ženichů, je shánění vhodných svatebních šatů a obleku. Jsou ale i takové páry, pro které „co na sebe“ nepředstavuje otázku. Nejraději by se totiž vzaly bez oblečení. To byl i případ německého páru nudistů, kteří se před časem obrátili na starosty na italské Sardinii s prosbou, zda by bylo možné na jedné z tamních nudistických pláží uspořádat nahou svatbu.

Jejich snaha skončila pro někoho možná překvapivě - starosta sardinské vesnice San Vero Milis totiž nedávno po hlasování tamních zastupitelů povolil na blízké nudistické pláži Benas konání takových svateb obecně. Jakýkoliv ženich a nevěsta si tak zde mohou své ano říci zcela nazí.

Starosta: Komu se to nelíbí, ať jde jinam

Pro starostu Luigiho Tedeschiho má rozhodnutí hlubší přesah než jen potenciál, že se o oblast začnou zajímat zamilované nudistické páry. „Myslím, že s bujícími nacionalistickými hnutími v Evropě žijeme v choulostivé době pro svobodu lidí. Musíme dělat věci, kterými ukážeme, že lidé jsou svobodní,“ prohlásil Tedeschi pro stanici CNN.

Pláž Benas, kde se mohou nahé svatby konat, je už nyní rozdělena na část pro návštěvníky v plavkách a na část pro nudisty. Podle starosty proti novince nikdo z místních ještě neprotestoval. Komu se případně nudistická část nelíbí, může ji jednoduše obejít, vzkázal. „Nahota nemá nic společného se sexem. Pro naturisty je to životní filozofie a spojení s přírodou. To by mělo být respektováno - a proč ne? Máme pláž, místo, které se skvěle nabízí k naturismu. A tak jsme si pomysleli - udělejme z pláže místo pro svatbu. Pokud se lidé chtějí vzít nazí, mohou,“ ujistil Tedeschi.

Nahá plavba

Shodou okolností ve stejných dnech, kdy ve vesnici San Vero Milis rozhodli o nahých svatbách, zveřejnila firma Bare Necessities ve spolupráci s norskou lodní společností Norwegian Cruise Line informaci, že pro rok 2025 nabídne jedenáctidenní plavbu na obří výletní lodi speciálně určenou pro nudisty. V minulosti již takových plaveb uspořádala více než sedmdesát.

Nudistka: Nehodnotíme na pláži těla druhých jako textiláci. U nás není co tajit

295 metrů dlouhá loď Norwegian Pearl plná naháčů vyrazí na trasu z amerického Miami do Karibiku v únoru příštího roku. Na cestující přitom čeká několik pravidel. Nahotu si užijí především u bazénů a ve svých pokojích. V ostatních prostorách se občas budou muset zahalit. „Povinné je třeba nošení oblečení v jídelnách na palubě, zakázané jsou nevhodné dotyky či ukazování se bez oblečení na palubě před ostatními loděmi v přístavech,“ zmiňuje CNN.

Ceny za plavbu začínají na 2000 dolarech (v přepočtu 56 tisíc korun) za nejmenší dvoulůžkovou kajutu.