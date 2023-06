Barokní obraz Madony s dítětem se po osmdesáti letech vrací do Polska. Ze země ho ukradli nacisté, nynější japonský vlastník ho chtěl prodat v aukci v New Yorku. Polské úřady dražbě zabránily a majitel posléze svolil, že dílo vrátí.

Předání navráceného obrazu Madona s dítětem na Polském institutu v Tokiu | Foto: se svolením Polského institutu v Tokiu/Przemysław Śliwiński

Mezi všemi krutými ztrátami, které Polsko utrpělo za druhé světové války, jsou některé ještě stále nahraditelné. Polský stát vede seznam více než šedesáti tisíc nacisty ukradených uměleckých pokladů. V těchto dnech připsal další položku do podstatně kratšího soupisu. Madona s dítětem, barokní obraz připisovaný italskému tvůrci Alessandrovi Turchimu, je nejnovějším z asi šesti stovek navrácených děl, informuje agentura AP.

Experti řeší záhadu se vzácným obrazem. V Austrálii objevili dílo staré 400 let

Obraz pochází ze sbírky polského šlechtice z 18. století Stanislawa Kostky-Potockého. V roce 1823 byl zapsán s řadou dalších děl v majetku jiného polského aristokrata Henryka Lubomirskiho ve městě Převorsk. Za války nacisté obraz ukradli a v devadesátých letech byl prodán na aukci v New Yorku, shrnula AP historii díla. Sami nacisté obraz zařadili do soupisu 521 nejhodnotnějších uměleckých předmětů, které odvezli z okupovaného území.

Snaha o návrat ukradených děl

Jak připomíná BBC, Polsko o navracení ukradených a ukořistěných děl usiluje dlouhodobě. Soupisy odevzdalo Interpolu a do různých soukromých i vládních databází. „Je také mnoho kunsthistoriků, kteří se uměleckými díly ukradenými z Polska zabývají, a i oni si jich mohou všimnout. Čím víc se vylepšuje technická stránka věci a aukční domy všechno ukazují online, tím víc očí se dívá po součástech nacistické kořisti,“ řekl stanici Christopher Marinello, který se hledání pohřešovaného umění věnuje přes třicet let.

Zdroj: Youtube

Podobně Poláci přišli na Madonu s dítětem. Obrazu si všimli loni v lednu, když měl jít opět do dražby, a začali jednat s aktuálním vlastníkem z Japonska. Ovšem zákony se v jednotlivých zemích liší a někdy lze ukradená díla vrátit, jen pokud má současný majitel tzv. dobrou vůli. Platí to právě také o Japonsku.

„Není to země, odkud by se kradené umění získávalo dobře. V mnoha případech je skutečně na rozhodnutí nynějšího majitele, jestli udělá, co je správné… pochopí, že něco bylo ukořistěno nebo ukradeno a že by to mělo být vráceno. Na žalobu v japonském právu spoléhat nemůžete,“ vysvětlil Marinello.

Polská kunsthistorička Natalia Ceteraová BBC sdělila, že návrat mistrovských děl pomáhá obnovit hrdost na umělecké dědictví země.

„Kdykoliv se tedy stane, že se umělecká díla vrací do polských sbírek, cítíte hrdost, protože to ukazuje důležitost polských sbírek, na kterou se občas zapomíná. Znamená to, že se silně soustředíme na vzpomínku na naše dědictví, naše sbírky a sílu, kterou jsme v umění mívali. Po válce jsme se to pokoušeli obnovovat. Znovu dosáhnout uznání je dlouhý proces,“ řekla Ceteraová BBC.

Nečekaný zvrat. Na Kuks se vrátil vzácný obraz ukradený před třiceti lety

Děl ukradených nacisty může podle expertů v nabídkách aukčních síní přibývat. „Původní držitelé umírají, ukořistěná díla přenechávají svým dědicům a ti nutně nemusí znát jejich historii a pokusí se je prodat,“ řekl Marinello.