Evropská unie začala kvůli podezření z porušení pravidel pro ochranu nezletilých formálně vyšetřovat americkou internetovou společnost Meta Platforms. Na oblíbených sociálních sítích Facebook a Instagram podle euroúředníků nechrání děti a ty se na nich pak stávají závislé, což má negativní dopady na jejich fyzické i duševní zdraví. Nezdají se jim ani metody pro ověřování věku uživatelů. Pokud společnosti prokážou vinu, mohou jí udělit vysokou pokutu. Kromě zmíněných známých sociálních platforem Meta vlastní a provozuje také komunikační aplikaci WhatsApp a sociální síť Threads.

Evropská komise, jež je výkonným orgánem Unie, si posvítí na možný škodlivý dopad sociálních sítí spadajících pod společnost Meta. Ta patří miliardáři Marku Zuckerbergovi. Komisaři posoudí, zda u Facebooku a Instagramu firma zavedla povinné opatření na ochranu dětí, které vyplývají z nového zákona pro online platformy. Pokud by je porušila, musela by zaplatit vysokou pokutu.

Nové unijní nařízení o digitálních službách (DSA) vyžaduje, aby všechny online platformy zavedly takové opatření, které dětem mimo jiné zabrání v přístupu k nevhodnému obsahu, zajistí jim soukromí a bezpečí.

Závislost na sociálních sítích

Mezi možný škodlivý dopad podle portálu CNN patří právě i návykové chování, které bude Evropská komise zkoumat. Online rozhraní Facebooku a Instagramu může dle prohlášení orgánu EU zneužívat slabosti a nezkušenosti nezletilých a tím vyvolávat návykové chování. Ve vyjádření komise zmínila také posilování takzvaného efektu králičích nor, tedy tendence algoritmů nabízet škodlivý obsah podobný tomu, který už uživatelé sledují.

Evropská unie také prověří ověřování věku uživatelů. „Komise je rovněž znepokojena metodami zjištění a ověření věku, které zavedla společnost Meta. Nemusí být vůbec účinné,“ zaznělo ve vyjádření. Všem, kteří používají platformy Meta, tedy Facebook, Instagram ale i WhatsApp a Threads, musí být alespoň třináct let. Portál BBC však přibližuje, že podle britského úřadu pro dohled nad komunikacemi Ofcomu používá sociální sítě velké množství mladších dětí, a to někdy i s vědomím rodičů.



Tučná pokuta

Pokud by se zjistilo, že společnost Meta zákony nedodržuje, tak by zaplatila pokutu až do výše šesti procent celosvětových příjmů anebo bude muset změnit svůj software. Tržby společnosti přitom loni činily 134 miliard dolarů (přibližně tři biliony korun). Většina zisků společnosti pochází z příjmů z reklamy.

Proč jsou sociální sítě tak návykové?

Společnost ve své zprávě adresované Evropské komisi odpověděla, že je na prověřování a kritiku připravena. „Chceme, aby mladí lidé měli na internetu bezpečné zážitky přiměřené jejich věku. Deset let jsme vyvíjeli více než 50 nástrojů a zásad určených k jejich ochraně. Je to výzva, které čelí celé odvětví, a těšíme se, až se s Evropskou komisí podělíme o podrobnosti naší práce,“ vyjádřila se.

Podrobně také popsala, jak jejich platformy chrání nezletilé. S tím však zástupci orgánu Unie nebyli spokojeni. Myslí si, že kroky, které podnikla Meta, nejsou dostatečné.

Sexuální zneužívání dětí

Komise už na konci dubna zahájila formální řízení proti Meta, a to kvůli klamavé reklamě, politickému obsahu, přístupu vědcům k datům ale i nedostupnosti nástrojů třetí strany pro občanskou diskuzi. Vyšetřování generálního prokurátora Nového Mexika Raúla Torreze dokonce před několika týdny vyústilo v obvinění tří pracovníků ve společnosti z pokusu o sexuální zneužívání dětí.

Na konci ledna tohoto roku se navíc na veřejnost dostaly informace z odtajněného dokumentu společnosti Meta, ze kterého vyplývá, že se desítky dětí na Facebooku a Instagramu setkávají se sexuálními predátory. Každý den čelí sexuálnímu obtěžování na sítích přibližně sto tisíc dětí.