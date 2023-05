Scholz v europarlamentu: Německý kancléř se 9. května postavil proti Putinovi

Ještě před několika lety by německý kancléř Olaf Scholz vážil cestu do Moskvy na ruské oslavy porážky nacismu. Možná by tam před novináři pronesl další pokorné vystoupení o německé vině za druhou světovou válku. Putinova agrese proti Ukrajině změnila mnohé, včetně německého postoje k 9. květnu. Ten je nejen dnem, kdy Rusko oslavuje triumf ve druhé světové válce, ale je také Dnem Evropy.

Olaf Scholz během projevu v Evropském parlamentu | Foto: ČTK/Kay Nietfeld/dpa