Bralo se to jako takový tah z nouze upadající strany, za kterou téměř všichni německou sociální demokracii (SPD) považovali. Scholz prohrál v roce 2019 stranické volby, když byl odmítnut na funkci spolupředsedy strany. Proto informace, že SPD právě jeho vysílá do voleb jako kandidáta na kancléře, nevzbudila pozornost a brala se jako „nouzové řešení“.

Před rokem byla totiž ještě CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové zcela neohroženým favoritem podzimních voleb s 36procentní podporou. Na druhé pozici se usadili Zelení s téměř dvaceti procenty. A u SPD, menšího koaličního partnera, se zdálo být maximum 15 procent a možná účast jako toho slabšího partnera v nějaké další levicové vládě pod vedením Zelených.

Byli to právě Zelení, kteří se na jaře před CDU/CSU dostali, když Merkelové strana tonula ve zmatcích kolem následnictví. Jenže popularita Zelených, na které se náhle po letech v opozici zaměřila pozornost, zmizela s posledním jarním sněhem. Zdálo se pak chvíli, že křesťanští demokraté i s nevýrazným Oskarem Laschetem uhájí své pozice a zvítězí. Jenže pak přišly povodně v Porýní a fotka smějícího se Lascheta na tryzně za zemřelé.

Pro křesťanské demokraty to byl konec. Ovšem pro Olafa Scholze naopak začátek nečekané triumfální cesty do kancléřství. Třiašedesátiletý Olaf Scholz si však svůj trimf poctivě odpracoval. Sociálním demokratem je od 17 let, byl i úspěšným primátorem Hamburku, který má postavení jedné ze spolkových zemí. A byl i populárním a úspěšným ministrem financí v rámci vlády s Angelou Merkelovou. V dobrých letech dokázal držet výrazně přebytkový rozpočet, v koronavirových časech naopak efektivně rozdával miliardové podpory průmyslu i obyčejným Němcům.

A v závěru volební kampaně se pak dokázal proměnit v symbol pokračování časů Merkelové, která předem oznámila po 16 letech odchod z kancléřské funkce.

Robot

„Kandiduji na kancléře, ne na ředitele cirkusu,“ odpověděl Scholz na otázku, proč je jeho kampaň tak nudná. Média mu dala přezdívku „robot“. Ve volebních debatách sice nepůsobil uvolněně, ale zato seriózně. Pro voliče, hledající jistotu, se najednou stal favoritem. Přesto tomu, že by právě on měl být kancléřem, nemohli mnozí uvěřit ani ve volební večer. Úkol, který měl před sebou, byl totiž obrovský, takový, který nezvládla v roce 2017 ani Merkelová. Dát dohromady vládu s rozdílnými stranami liberálů (FDP) a Zelených. Scholzovi se i to podařilo velice rychle a na počátku prosince mělo Německo novou vládu a nového kancléře.

Kancléře, který jako první po roce 1945 není věřící.

„Čeká nás největší transformace našeho průmyslu a hospodářství za nejméně sto let,“ uvedl ve vládním prohlášení. „Jsme vládou technického pokroku, protože jen jeho prostřednictvím se můžeme stát klimaticky neutrální a jen díky němu může Německo a Evropa uspět ve světové konkurenci,“ dodal Scholz. Zároveň slíbil zlepšit sociální podmínky Němců a prohlásil Německo imigrační zemí, v níž přistěhovalci tvoří čtvrtinu obyvatel.

Do svého kancléřství, vrcholu života, je podle jeho životopisce Larse Haidera připraven dát vše. „Politika je jeho vášeň. Nic jiného v životě nemá. Nemá děti, nemá koníčky,“ uvádí Haider.

Evropané roku 2021



Paulina Bownik - Polská lékařka, která se před odpor polské armády a pohraniční policie vytrvale pokoušela dostat k běžencům uvězněným na polsko-běloruské hranici léky s nutnou pomocí. Upozornila tak na nelidské zacházení s migranty, které se i díky ní postupně zlepšilo.



Henrique Gouveia e Melo - Viceadmirál, který byl pověřen vedením portugalské očkovací proticovidové kampaně, se stal hrdinou vakcinačního příběhu. Díky němu se Portugalsko stalo nejproočkovanější zemí světa.



Kiril Petkov - V Bulharsku, nejchudší zemi EU, se po dvou předchozích volbách, kdy nebylo možné sestavit vládu, stal novým premiérem. Jeho protikorupční uskupení „Pokračujeme ve změně“ vyhrálo volby a vytvořilo většinovou vládu. Petkov odstavil od moci populistického premiéra Bojka Borisova.