Jen pár hodin před slavnostním zahájením olympijských her v Paříži museli železničáři řešit sérii žhářských útoků na francouzských tratích. Útoky, které jsou podle šéfa železnice koordinované, vyvolaly obavy o bezpečnost během her.

Vše začalo v pátek ve čtyři hodiny ráno. Na minutu přesně se ve stejnou dobu na různých místech francouzské železnice rozhořely požáry. Žháři zaútočili jen pár hodin před začátkem letních olympijských her v Paříži a znemožnili statisícům lidí dopravit se na jejich zahájení. Nikdo se nezranil, ale škoda na tratích způsobila velká zpoždění.

Francie po žhářských útocích posílila ochranu her, informoval deník The New York Times. Bezpečnostní opatření ale byla přísná už předtím. Mohly za to nejen obavy z možného teroristického útoku, ale i výhrůžky smrtí izraelským sportovcům.

Stojí za útokem teroristé?

Zatím není jasné, kdo má požáry na svědomí. Policisté stále nemají žádnou představu o identitě žhářů. Ministryně sportu Amelie Oudeaová-Casteraová v rozhovoru pro stanici Sky News uvedla, že nelze vyloučit teroristy ani zavinění cizího státu. „Stejně tak to ale mohli být i francouzští aktivisté. Momentálně jednoduše nevíme,“ dodala.

| Video: Youtube

Zdroj z francouzské zpravodajské služby sdělil stanici CNN, že mobilizovala policisty i své agenty, aby útočníky našli. „Podobné metody v minulosti používala krajní levice. S dnešními útoky ji ale nic nespojuje,“ poznamenal zdroj.

Jaký měli pachatelé motiv?

Oudeaová-Casteraová je přesvědčená, že pachatelé jdou proti sportovcům. „Je to sabotáž, kterou někdo připravil dopředu a zkoordinoval ji,“ přitakal jí francouzský premiér Gabriel Attal. Skutečným motivem si zatím nikdo není jistý.

Důkazy, které Francie sdílí, ale naznačují, že útok byl pečlivě promyšlený a naplánovaný. „Všechny požáry vypukly ve stejnou dobu v pátek kolem čtvrté hodiny ráno,“ řekl francouzský ministr dopravy Patrice Vergriete televizi TF1. Dodal, že na místech našli i zápalná zařízení.

Jak a kde zaútočili?

Založení požárů byla pečlivě připravovaná akce i podle šéfa francouzské státní železniční společnosti SNCF Jeana-Pierra Farandoua. „Pachatelé ohně založili v potrubí, kterými vedeme kabely nezbytné pro signalizaci, a k požáru si vybrali klíčová místa, tedy výhybky, aby způsobili maximální škody,“ vysvětlil.

Žháři se snažili založit požáry na třech ze čtyř francouzských vysokorychlostních státních tratích. Na Atlantické, Severní a Východní železnici. Hasiči vyjeli k plamenům na trati asi 161 kilometrů od Paříže v okolí města Arras a na železnici u města Courtalain, asi 145 kilometrů od metropole. Třetí pokus o založení požáru na trase, která spojuje Paříž s jihovýchodní Francií, se železničářům podařilo překazit.

Jak vážné jsou poruchy na železnici?

Útoky téměř zastavily celý vlakový systém v zemi. Železniční společnost informovala, že zpoždění ovlivní asi 800 tisíc lidí. Kromě těch, kteří mířili na olympiádu, je mezi uvízlými i mnoho Pařížanů, kteří naopak před davy hlavního města utíkali na letní dovolenou.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Série žhářských útoků na francouzských tratích jen pár hodin před zahájením olympiády v Paříži silně narušila dopravu.

SNCF uvedla, že některé vlaky už v pátek opět jezdí. „Opravy pokračují, ale provoz zůstane o víkendu narušený,“ sdělila společnost. Stanice BBC informovala, že každý čtvrtý vlak společnosti Eurostar nepojede. Většina pasažérů využije náhradní dopravu.

Železničáři lidem doporučují s cestováním do Paříže počkat.

Jak požáry ovlivní olympiádu?

Mluvčí olympijských her ujistil návštěvníky, že zahajovací ceremoniál se neposouvá. Útoky budou mít největší vliv na lidi, kteří chtějí přijet do Paříže a kvůli zvýšeným kontrolám jim to bude všemi dopravními prostředky trvat déle.

K situaci se vyjádřil i francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin na schůzce o bezpečnosti olympiády. „Pokud pomineme žhářské útoky, je situace v Paříži naprosto pozitivní. Už jen aby vyšlo počasí,“ poznamenal.