close info Zdroj: Deník zoom_in Co se děje v Polsku.Toto je válka proti polskému národu, nebrala si servítky opoziční politička z Práva a spravedlnosti Barbara Nowak, když komentovala změny týkající se počtu hodin náboženství. Před vzdělávacími ústavy po celé zemi polská opozice s církví před začátkem školního roku zorganizovala sérii protestů.

Kněží o nedělní mši četli dopis, který vybízel rodiče, aby své děti na náboženskou výchovu přihlásili. „To, co právě vidíme, to je skutečná odluka státu a církve. Není to biskup, kdo sestavuje plán hodin, ale ředitel školy,“ odpověděla jim ministryně školství Barbara Nowacka.

Kromě nižšího počtu hodin už není náboženství od nového školního roku v Polsku ani předmětem, jehož známka se započítává do celkového průměru žáka. „Jde o jednu z nejzávažnější změn, které od 1. září zavedlo ministerstvo školství,“ okomentoval to deník Gazeta Wyborcza.

Ministerstvo také dalo ředitelům škol větší volnost při sestavování rozvrhů. Náboženství tak opět může být první nebo poslední hodinu výuky. Důvodem je umožnění školákům bez vyznání přijít do školy později, nebo z ní odejít dříve. A aby se zabránilo bujení míst pro katechety, mohou školy děti navštěvující tyto hodiny spojovat do větších skupin až o 28 osobách, a ne jen o sedmi jako dosud.

Změny oznámené ministerstvem proto pobouřily církev i opoziční konzervativní stranu Právo a spravedlnost. Například krakovská kurie tvrdí, že změny v počtu hodin náboženství budou pro katechety znamenat finanční problémy. V arcidiecézi jich působí přes 1,5 tisíce. Snížený počet náboženských tříd znamená menší poptávku po učitelích náboženství a riziko ztráty zaměstnání. V takové situaci jsou nejen laičtí katechetové, ale i řádové sestry, pro které je plat z učitelské činnosti často jediným způsobem obživy.

Ve školním roce 2018/19 navštěvovalo hodiny náboženství v krakovské arcidiecézi něco málo přes 92 procent studentů. Loni už to bylo 85,6 procenta. Čísla potvrzují výrazný pokles zájmu o katechezi v celém Polsku.

Otevři oči, braň školu, zní na protestech

Ústavnost nových ustanovení už zkoumal Ústavní soud Julie Przyłębské. Na žádost biskupů je tam poslala předsedkyně Nejvyššího soudu Małgorzata Manowska, jak uvedla v televizi TVP. Obě soudní funkcionářky se na své posty dostaly v době vlády dnes opoziční strany Právo a spravedlnost. Ústavní soud pozastavil aplikaci ministerského nařízení. Ministerstvo školství ale nehodlá jeho rozhodnutí respektovat. Pozastavení prý nemá právní náležitostí, protože žádost nebyla podána podle předpisů.

Poslední srpnový a první zářijový týden probíhaly v největších polských městech demonstrace pod heslem Otevři oči, braň školu, organizované opozicí. Měly ukázat veřejný odpor vůči omezení hodin náboženství. Zájem byl o ně ale mizivý. Například před školou v Mielci protestovali hlavně starší lidé, i když školu ten den navštívila ministryně školství Barbara Nowacká.