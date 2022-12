„Megadeal!“ dalo si na Twitter české předsednictví jeden a půl hodiny před půlnocí na úterý.

Dosaženo bylo průlomu, a to hned ve třech věcech. Ministři financí schválili poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši osmnácti miliard korun, za kterou se zaručí EU. A také přistoupení unijní sedmadvacítky k systému globální daně, která umožní vybrat daně od velkých světových koncernů. Ty se různými daňovými kličkami placení daní dosud často vyhýbaly.

Česko v čele Evropy: Zažehnává válku EU s USA. Tu obchodní

K dohodě o obou záležitostech byla potřeba jednomyslnost. Maďarsko teprve v noci na úterý stáhlo své veto, které u Ukrajiny uplatňovalo týdny a u globální daně měsíce.

Současně velvyslanci členských zemí, tedy COREPER, schválili i zmrazení kohezních fondů Maďarsku, pokud v této zemi nedojde k přijetí zákonů pro zlepšení boje proti korupci a dodržování právního státu. Maďarsku bylo takto zmrazeno 6,3 miliardy eur, tedy asi 160 miliard korun.

Něco za něco

Není to ovšem tak, že by Budapešť své veto nezobchodovala. Velvyslanci schválili maďarský Plán obnovy EU, z něhož mohou Maďaři získat 5,8 miliardy eur (140 miliard korun).

A u zmrazení peněz z eurofondů dosáhla Budapešť vydíráním zbytku Unie snížení zmrazené částky o 1,2 miliardy eur. Tedy ze 7,5 miliardy eur na 6,3. Což je skutečně „megadeal“. Jen je otázka pro koho.

