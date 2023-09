Stádo hladových ovcí, které se potýkaly s následky bouře Daniel, spáslo ve skleníku ve středním Řecku přes 270 kilogramů konopí pěstovaného pro léčebné použití. Ovce posléze skákaly výše než kozy, což je neobvyklé, uvedl majitel farmy u obce Almyros v oblasti Thesálie. Informoval o tom na svém webu časopis Newsweek.

Ovce. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Bouře Daniel přinesla historicky nejvyšší měsíční srážky v Evropě. Přívalové lijáky ve středním Řecku vedly k sesuvům půdy, poničily silnice a mosty a ochromily dodávky vody. Stádo ovcí se před záplavami uchýlilo do skleníku. Po spasení konopí začaly ovce podle pastýře vykazovat „podivné chování“.

„Nevím, jestli je to k smíchu nebo k pláči. Byla vlna veder a přišli jsme o hodně produkce. Následovaly záplavy, přišli jsme téměř o všechno. A teď tohle,“ řekl majitel farmy Jannis Burunis. „Stádo vlezlo do skleníku a sežralo, co zbylo. Popravdě nevím, co říct,“ dodal.

Ovce „skákaly výše než kozy, což se nestává“, sdělil místní rozhlasové stanici.

V roce 2017 řecká vláda legalizovala používání konopí pro léčebné účely. Letos Řecko otevřelo svůj vůbec první závod na produkci léčivého konopí.