Stávka na německé železnici, která měla začít v neděli večer a trvat 50 hodin, se neuskuteční. Železniční a dopravní odbory EVG, které ji svolaly, dosáhly u soudu pro pracovněprávní záležitosti ve Frankfurtu nad Mohanem dohody s vedením společnosti Deutsche Bahn (DB). Odbory chtěly stávkovat za vyšší mzdy. Dráhy oznámily, že miliony cestujících si mohou oddechnout, nadále však musí kvůli urychlenému přeplánování směn počítat s možnými výpadky v dálkové i regionální dopravě. Stávka se měla dotknout i spojů z a do Česka, podle Českých drah (ČD) se dá i nadále očekávat omezení provozu.

Stávka na německé železnici. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zvýšit výplaty o 650 euro (přibližně 15 tisíc korun) nebo 12 procent se snaží německé odbory na železnici již od začátku roku. V neděli 14. května v deset hodin večer kvůli tomu vstoupí už potřetí do stávky, letos nejdelší. Trvat má padesát hodin. „Vzhledem k malému posunu ve vyjednávání dojde k další stávce. Budeme jasně signalizovat, že stávající nabídky je potřeba vylepšit,“ řekla při vyhlášení třídenní stávky Cosima Ingeschay z odborové organizace EVG, která sdružuje zaměstnance nejen na železnici, ale ve veřejné dopravě obecně.

Co se děje v Německu.Zdroj: DeníkS problémy měly v pondělí a v úterý v Německu počítat miliony lidí, kteří využívají k cestě do práce nebo do školy vlaky. Především ve velkých městech patří vlaky k nedílné součásti městské hromadné dopravy a zajišťují největší přepravní kapacitu.

Stávka se ale nebude týkat jen osobní dopravy, jezdit nebudou ani nákladní vlaky. Od toho si EVG slibuje tak výrazný dopad na německou ekonomiku, že by mohl přinutit Deutsche Bahn (DB) k dalšímu jednání. „Nezdá se, že by DB z vlastního přesvědčení chtěly předložit akceptovatelnou nabídku. K tomu je samozřejmě potřeba vytvořit značný tlak. Proto nyní udáváme nový tón,“ vysvětlil rozsah protestu zástupce předsedy EVG Kristian Loroch.

V Německu zvažují zpřísnění zákona o zbraních. Debatu rozvířil masakr v Hamburku

Stávka na německé železnici bude mít dopad také na cestující v Česku, především na ty, kteří míří do Německa. Od nedělního večera do úterní půlnoci totiž k sousedům vlakem nedojedou.

Proti protestu se jasně vymezili představitelé německých drah. „Zkoušeli jsme do poslední chvíle všechno, abychom odvrátili šílenou padesátihodinovou stávku,“ uvedl personální ředitel Deutsche Bahn Martin Seiler. Dodal, že odborářům předložili několik návrhů na zvýšení mezd.

Podle Seilera DB od počátku jednání svou nabídku na růst výplat přibližně zdvojnásobily a nyní nabízí zvýšení přibližně o desetinu. Odboráři tuto nabídku ale neakceptovali a stále trvají na požadovaném naýšení. Tvrdí, že jde ze strany drah o zkreslující informaci, protože se nemá jednat o jednorázové přidání, ale o růst rozložený do několika let. To přiznávají i DB. Od příštího března chtějí přidat pět procent, dalších pět procent pak příští rok v srpnu. K tomu nabízí mimořádnou výplatu 1250 euro a až do února příštího roku přidat každému k výplatě 200 euro.

V roce 1980 se Německo kvůli jádru na měsíc rozpadlo. Vznikla republika Wendland

Mezinárodní expresy budou končit v posledních českých pohraničních stanicích. Vlaky do Berlína, kterými pravidelně jezdí stovky lidí, proto dojedou pouze do Děčína. Odborářský protest se dotkne také regionální dopravy, pokud osobní vlaky jezdí do Německa nebo přes něj projížděí. To se týká například Dráhy národních parků České a Saské Švýcarsko z Děčína přes Bad Schandau a Sebnitz do Rumburku.

Stávka zasáhne také menší dopravce, jako je například Die Länderbahn. Ta provozuje například vlaky mezi Liberce a Varnsdorfem jezdící přes Německo. Do bavorské metropole pak nedorazí vlaky Länderbahn jezdící pod značkou Alex z Prahy.

U sousedůZdroj: DeníkRubrika U sousedů

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.



Přejeme hezké nedělní počtení.