Nesuďme, říká nám Kristus. Ale kolikrát naopak hovoříme bez reálného základu, podle doslechu a považujeme se za spravedlivé, když jsme přísnými soudci ostatních. Shovívaví k sobě, neoblomní k ostatním, uvedl papež v přímém televizním přenosu.

Ke katolické církve, kterou František reprezentuje, se hlásí většina Slováků i slovenských Romů.

"Jak často jsou tyto soudy vlastně předsudky, jak často si to zaměňujeme! Je to jako znetvořit slovy krásu Božích dětí, kterými jsou naši bratři. Nelze redukovat realitu druhého (člověka) na vlastní předem připravené modely. Nelze lidi dávat do schémat. Abychom je skutečně poznali, musíme je především uznávat," dodal.

Romům papež řekl, že až příliš často byli předmětem předsudků a nemilosrdných soudů, diskriminačních stereotypů, hanlivých slov a gest, kvůli čemuž "jsme se všichni stali chudšími v lidskosti". K obnově důstojnosti je nutné přejít od předsudků k dialogu, od uzavření k integraci, zdůraznil František.

Na sídlišti se setkal s mladými romskými manželi, kteří na Luníku IX vyrostli a kteří za pomoci rodičů i církve dokázali "jít proti proudu": vystudovali vysokou školu a nyní žijí a pracuje na jiném místě Košic. Papežovými slovy se jejich příběh lásky zrodil a dozrál díky blízkosti a povzbuzení: "Cítili jste se posilnění a chtěli jste práci; cítili jste se milovaní a vyrůstali jste s touhou dát svým dětem něco víc."

Ovoce péče o druhé, práce a trpělivosti podle papeže nepřichází hned, ale časem.

"Soudy a předsudky jen zvětšují vzdálenosti. Kontrasty a silná slova nepomáhají. Dávat lidi do ghett nic neřeší. Když zesiluje uzavřenost, dříve či později vzplane hněv. Cestou k pokojnému soužití je integrace," řekl František.

Zdůraznil, že budoucnost patří dětem, které si zaslouží svobodný život integrovaný ve společnosti. "Kvůli dětem je třeba dělat odvážná rozhodnutí: pro jejich důstojnost, kvůli jejich vzdělání, aby vyrůstaly dobře zakořeněné ve svém původu, ale zároveň bez toho, aby viděly každou možnost vyloučenou."

Papež také poděkoval všem za práci s lidmi, kteří jsou na okraji společnosti, čímž myslí i vězně a běžence. Připustil, že tato práce a úsilí se někdy setkávají s nepochopením a nevděkem, a to dokonce i v církvi.

"Nikdo v církvi se nesmí cítit mimo, anebo odsunutý stranou," řekl papež.

"Máme naději, že vaše mise tu dnes mezi námi na tomto místě pomůže zapálit větší víru a pevnější odhodlání měnit náš osobní a duchovní život k lepšímu," řekl papeži po příchodu na sídliště jednašedesátiletý Ján Hero z romské osady Medoravce.

Na Luníku IX, kde mnoho rodin žije s omezeným množstvím pitné vody, bez přístupu k vodovodu a bez vytápění, s čímž souvisí i stav hygieny v poničených domech, působí v současnosti čtyři duchovní z řádu saleziánů. Do čtvrti vede jediná ulice a s městem sídlitě spojuje jediná autobusová linka. Přímo na Luníku IX je mateřská a základní škola, kde se učitelé "snaží zachránit děti alespoň před úplnou negramotností", jak se praví v podkladech, dodaných novinářům slovenskými biskupy.

Místní saleziáni kromě mnohahodinového programu pro publikum před papežovým příchodem, včetně vystoupení romského bigbandu, připravili k papežově návštěvě sjednocenou romskou verzi jedné ze základních křesťanských modliteb, Otčenáše - Dade amaro.

František se v Košicích na místním stadionu ještě dnes setká také s mládeží.