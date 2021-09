Odpoledne papež přiletěl na návštěvu Slovenska, kde setrvá do středy. Přímo na bratislavském Štefánikově letišti ho vítali politici, zástupci církve, institucí i veřejnost. Do země přijela hlava katolické církve z Maďarska, kde dříve během dne sloužila závěrečnou mši Mezinárodního eucharistického kongresu a také se setkala s tamními politiky.

Papež František mnohokrát odsoudil to, co považuje za oživení nacionalistických a populistických hnutí, vyzýval k evropské jednotě a kritizoval země, které se snaží řešit migrační problematiku jednostrannými nebo izolacionistickými kroky.

Čtyřiaosmdesátiletý papež do Budapešti přiletěl brzy ráno. V úvodu své první zahraniční cesty od červencové operace střev se setkal s premiérem Orbánem a prezidentem Jánosem Áderem. Hovořil také s biskupy a zástupci křesťanských denominací a židovských komunit, přičemž poukázal na "hrozbu antisemitismu, který stále koluje v Evropě a jinde".

Papež František při své dnešní krátké návštěvě Budapešti řekl, že Maďarsko si může zachovat své křesťanské kořeny i při otevřenosti k potřebným. Podle agentury Reuters slova hlavy katolické církve byla zjevnou narážkou na premiéra Viktora Orbána, který zastává názor, že migrace z muslimských zemí může zničit křesťanské dědictví Maďarska. Odpoledne papež odletěl na návštěvu Slovenska, kde setrvá do středy.

