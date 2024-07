Jeden mrtvý, šest zraněných a třiadvacet lidí v šoku. To je následek nehody, která se stala ve středu večer v Paříži, kde vjelo osobní auto na terasu baru.

Francouzský list Le Figaro informoval, že řidič byl opilý a nezvládl řízení. Po nehodě utekl, ale policie ho už zadržela. Podle deníku Le Parisien jde o 24letého mladíka. Zatčen byl také spolujezdec, který měl pozitivní test na drogy a alkohol.

Nehoda se stala v pařížském dvacátém obvodu na terase baru v ulici Père Lachaise. Jeden člověk na místě zemřel, tři jsou v kritickém stavu a další tři zraněni. Péči záchranářů potřebovalo i 23 šokovaných svědků.

Číšník z kavárny vzdálené asi 200 metrů od místa nehody listu řekl, že viděl auto jedoucí vysokou rychlostí a pak slyšel ránu. Lidé podle něj utíkali do všech stran. Dvě ženy pomáhaly raněným. „Jsou to kolegové, sousedé, všechny je znám,“ řekl agentuře AFP se slzami v očích. „Je to tichá ulice, nikdy se tu nic neděje,“ doplnil.

Na místě jsou kromě policistů a hasičů také vojáci.