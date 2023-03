V hlavním městě Francie se na chodnících hromadí tisíce tun zapáchajících odpadků, čímž se ulice stávají rájem pro krysy a potkany. Důvodem je více než týden trvající stávka popelářů, kteří nesouhlasí s plánem prezidenta Emmanuela Macrona zvýšit věk odchodu do důchodu. U široké veřejnosti mají podporu.

Ke stávkám proti penzijní reformě se ve Francii připojili i popeláři. Ulice Paříže zaplnily odpadky. | Foto: Profimedia

Od 6. března se zhruba v polovině pařížských obvodů hromadí odpadky, protože lidé z odboru pro svoz komunálního odpadu protestují proti navrhované vládní reformě, která má u popelářů a řidičů zvýšit věk odchodu do důchodu z 57 na 59 let. Návrh prezidenta Emmanuela Macrona obecně počítá se zvýšením důchodového věku z 62 na 64 let.

Podle deníku The Guardian se na chodnících francouzské metropole vyskytuje přes sedm tisíc tun smetí. Všude po okolí jsou vidět pytle na odpadky, které vytvářejí hromady vyšší než lidi. „Slouží to i jako připomínka, jak těžké je tuhle profesi dělat, obzvlášť ve stáří,“ sdělili pro The New York Times popeláři.

„Pořádali jsme obří protesty, ale vláda nás neposlouchala a ukázala nám prostředníček. Tohle je náš poslední způsob, jak se bránit,“ řekl 55letý Alain Auvinet, který ve zdejší spalovně odpadu pracuje už 35 let.

Hemžící se krysy na ulicích

Ve 14. obvodu v jižní Paříži Caroline Chesnayová pozoruje z okna svého obchodu s nábytkem venkovní chodník, který je téměř zcela zablokovaný hromadou pytlů na odpadky. Vysypávají se z nich krabice od pizzy, slupky od banánů, nápojové kartony a zbytky dalších potravin. „Brzy to bude vypadat jako šikmá věž v Pise. V sobotu už zákazníci neotevřou dveře,“ řekla pro The Guardian. „Je to noční můra. Obávám se, že tu brzy budou krysy,“ poznamenala.

Dodala, že i kvůli okolní špíně přichází o zákazníky a příjmy. Navíc se obává, že smetí brzy bude zasahovat i do vozovky, což ovlivní provoz. A nejen to, podle ní by se kvůli nahromaděnému odpadu mohl lehce rozšířit požár.

Podobný pohled se nabízí všude v okolí, a to například před podniky prodávajícími potraviny. Nesnesitelný odér se šíří i od obchodu s rybami. „Stávkují všichni. Nejhorší odpad z vykuchaných ryb zatím skladujeme ve vlastních chladicích zařízeních. Kdybychom to nechali venku, lidé v okolí omdlí,“ vylíčil pro The Guardian jeden ze zaměstnanců s tím, že brzy jim místo dojde. Protestující ale chápe a podporuje je.

Před restaurací La Gentilhommière se hory smetí dotýkají okraje venkovní jídelny. „Je to nechutné. Zákazníci sem už nechodí,“ zmínil jeden ze zaměstnanců, který si nepřál být jmenován.

Sushi terorismus: Hosté olizují jídlo a posílají ho dál. Policie začala zatýkat

Zapáchající pytle se zbytky jídel a dalších věcí nejsou jen problémem obchodů, restaurací a barů. Nacházejí se taky v blízkosti škol a školek. Před soukromými jeslemi se rodiče s dětmi v kočárcích museli prodírat desetimetrovým pásem nahromaděných pytlů na odpadky, které se tyčily tak vysoko, že zakrývaly část oken budovy.

„Štve nás to. Viděl jsem tu spoustu krys,“ sdělil pro The Guardian jeden z rodičů, který tu právě vysazoval svou dvouletou dceru. Dodal, že ve městě byl před půl rokem problém s hlodavci a teď se vrátí. „Na místním náměstí po setmění můžete vidět běhající hejna,“ přiblížil.

Pařížské turistické úřady deníku The Guardian tvrdily, že na počet návštěvníků nemají hory smetí vliv. Ve městě pobývající turisté jsou však znechucení. „Schválně jsem mámě neposlal žádné fotky, kde by to bylo vidět, ale ona o tom ví díky televizní reportáži,“ řekl Američan, který je ve Francii na dovolené. „Takhle jsem si Paříž nepředstavovala,“ sdělila The New York Times studentka z Německa.

Rozhodnutí o důchodech padne brzy

Ministr vnitra Gérald Darmanin pověřil šéfa pařížské policie, aby přiměl radnici donutit popeláře přerušit stávku a vrátit se do práce. Starostka města Anne Hidalgová však prohlásila, že radnice sice pracuje na vlastních řešeních naléhavých případů, ale stávky proti změnám odchodu do důchodu podporuje.

Náměstek primátora odpovědný za odpady Colombe Brossel řekl pro Le Monde, že jakýkoli požadavek donutit stávkující vrátit se do práce by byl útokem na ústavní právo na stávku.

Po dvou měsících politických debat, rozsáhlých protestů napříč celou zemí a stávkách se pravděpodobně tento týden přijme finální rozhodnutí o francouzském důchodovém systému. Podle The New York Times ve středu vypracoval společný výbor zákonodárců z obou parlamentních komor společnou verzi navrhovaného zákona, která bude ve čtvrtek předložena Senátu a Národnímu shromáždění ke konečnému schválení.