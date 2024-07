/ANALÝZA/ V druhém kole parlamentních voleb ve Francii získaly výrazný podíl hlasů levice, pravice i centristé. Přesto ani jeden blok nemá potřebnou parlamentní většinu, volby tak podle expertů skončily prakticky patem. Shodují se na tom, že politiky čeká náročné vyjednávání. Menšinová vláda by se vystavovala riziku neustálého vyslovování nedůvěry. Prozatím se na nejvyšších postech nic nemění, v zemi, která za pár dní hostí olympijské hry, zůstává premiérem Gabriel Attal. Ten ale může brzy přijít o důvěru své vlády. Nejvýraznější tvář levice, Jean-Luc Mélenchon, zase nemusí najít podporu ve vlastní koalici. Spekuluje se také o vzniku úřednické vlády.

Po zveřejnění výsledků druhého kola parlamentních voleb dosavadní premiér Gabriel Attal oznámil, že rezignuje. V pondělí Elysejský palác informoval, že prezident Emmanuel Macron demisi nepřijal. „Prezident požádal Gabriela Attala, aby prozatím zůstal premiérem a zajistil tak stabilitu země," uvedla prezidentská kancelář.

Země se připravuje na Olympijské hry 2024 v Paříži a v zemi se v této souvislosti mimo jiné objevují obavy z terorismu i občanských nepokojů.

Přesto ale, jak poznamenal deník Le Monde, prezident Macron nemůže povolební situaci nijak ignorovat a setrvání Attala v křesle premiéra je jen dočasné. Navíc reálně hrozí, že už 18. července, kdy zasedne poprvé nové složení Národního shromáždění, přijde jeho vláda o důvěru. „O tomto návrhu na vyslovení nedůvěry by se pravděpodobně hlasovalo, protože prezidentský tábor má pouze 168 křesel z 577 a vedlo by k okamžitému pádu Attalovy vlády,“ informoval deník Le Monde.

Mélenchon nemusí najít v koalici podporu

Jak připomíná server Politico, francouzský prezident nemusí pověřit složením vlády jen vítěze voleb, přestože to tak bývá zvykem. Navíc není ani jistota, že by vítězný levicový blok Nová lidová fronta našel shodu na tom, že by se funkce premiéra ujal Jean-Luc Mélenchon, lídr Nepodrobené Francie (LFI), nejsilnějšího hráče levicové koalice.

„Pokud by LFI dostala na výběr, zřejmou volbou by byl pravděpodobně sám Mélenchon. Ale rozdělující přístup k politice a tvrdý postoj k otázkám od ekonomiky po válku v Gaze z něj udělaly toxického pro umírněné voliče. Lídři ostatních členů Nové lidové fronty byli během kampaně skálopevně přesvědčeni, že 72letého vůdce na premiéra nepodpoří,“ upozornilo Politico.

Případná koalice musí získat alespoň 289 křesel z celkového počtu 577. Ani jeden z nejsilnějších bloků nedosáhl alespoň na dvě stě postů v Národním shromáždění. Zákony ve Francii podle Le Monde nedefinují žádný časový limit, kdy musí nová vláda vzniknout. Zároveň ale bez její existence není možné přijmout žádný nový zákon či novelu, a dochází tak v podstatě k politické paralýze. Strany proto pravděpodobně čeká náročné vyjednávání o složení vládnoucí koalice, která by byla schopná přestát případná hlasování o nedůvěře.

Macronův tábor zcela vyloučil jednání s Mélenchonovou LFI. Pro další členy koalice je nepřekročitelnou překážkou případná spolupráce s Národním sdružením pod vedením Jordana Bardelly. Zcela vyloučená je samozřejmě i spolupráce levicového a pravicového bloku.

Nové volby nejdříve za rok

I kdyby volební pat trval dlouho, prezident Macron nemůže vyhlásit nové volby, ústava to nedovoluje. Nejdříve by to šlo za rok. Možné je ale ustanovit úřednickou vládu složenou z odborníků. Ta ale ve Francii nemá tradici. A jak někteří upozorňují, nemusela by fungovat. „Může být řešením v jiných zemích, třeba Itálii. Ve Francii tomu tak není, protože jsme v úplně jiném politickém rámci,“ uvedl pro Bloomberg bývalý prezident Evropské centrální banky a guvernér Banque De France Jean-Claude Trichet.

Francie je totiž ukázkovým příkladem poloprezidentského politického systému, kdy exekutivní pravomoci jsou rozděleny mezi vládu i prezidenta.