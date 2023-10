Druhé místo opoziční Občanská koalice v čele s Donaldem Tuskem slavila jako vítězství. Povolební odhady dávají opoziční trojkoalici většinu téměř deseti hlasů ve 480členném Sejmu. Právo a spravedlnost (PiS) po osmi letech míří zřejmě do opozice.

Video: Deník/Luboš Palata

Donald Tusk se v devět hodin večer po osmi letech čekání konečně dočkal. „Je to můj nejšťastnější večer v politice. Dokázali jsme to,“ prohlásil bývalý dvojnásobný polský premiér Tusk poté, co povolební odhady daly jeho Občanské koalici 31,6 procenta hlasů. A opoziční trojkoalici většinu 248 mandátů ze 460 poslaneckých míst v Sejmu.

Tento rozdíl je tak výrazný, že pokud nedošlo k zásadní omylu v povolebních odhadech, má opozice jasnou většinu v Sejmu.

„Tem výsledek je tak jasný, že už nikdo nezfalšuje, nikdo už nám toto vítězství nevezme,“ prohlásil i sám Tusk. Slíbil, že pod jeho vedením se Polsko vrátí k vládě práva, ke skutečným veřejnoprávním sdělovacím prostředkům a k úctě k demokracii. „Vyhráli jsme demokracii, vyhráli jsme svobodu, vyhráli jsme budoucnost pro Polsko,“ uvedl Tusk. „Dnes je jeden z nejkrásnějších dnů polské demokracie,“ prohlásil Tusk.

Z volebního štábu Občanské koalice Donalda Tuska:

Kaczynski připustil odchod do opozice

S nadšenou atmosférou v Občanské koalici kontrastovalo napětí v Právu a spravedlnosti (PiS). Jeho vůdce Jaroslaw Kaczynski sice ještě v neděli večer neztrácel naději, že výsledek sčítání hlasů může ještě situaci otočit. Ale i on musel připustit, že Právo a spravedlnost zřejmě skončí v opozici. Mezi stranami, které se dostaly do Sejmu, totiž nemá žádné spojence. A ani teoretický součet hlasů s extrémně pravicovou Konfederací nestačí podle odhadů PiS k zisku většiny v Sejmu, který je v polském politickém systému zcela zásadní. Kaczynski označil třetí vítězství PiS ve volbách za „velký úspěch“.

K volebním urnám dorazil i předseda PiS Jarosław KaczyńskiZdroj: Profimedia

„Samozřejmě, že před námi stojí otázka, zda ten úspěch bude možné změnit v pokračování naší vlády. Tohle v této chvíli nevíme,“ připustil Kaczynski. „Bez ohledu na to, jestli budeme ve vládě, nebo v opozici, musíme dokončit naše plány a nesmíme dovolit, aby bylo Polsko zrazeno,“ dodal s temným podtónem Kaczynski. Jeho PiS dostal podle odhadů 36,8 procenta hlasů a měl by mít v novém Sejmu 200 poslanců. To je o třicet méně, než by stačilo na samostanou vládu.

Slušný výsledek menších stran

O úspěchu Občanské koalice v čele s Občanskou platformou rozhodla další dvě uskupení, s nimiž se už předem počítá pro novou opoziční vládu. Jak centristická Třetí cesta, tak Levice se podle odhadů pohodlně dostaly do parlamentu. Třetí cesta získala 13 procent hlasů a Levice 8,6 procenta.

Extrémně pravicová Konfederace dostala podle odhadů pouhých 6,2 procenta hlasů a bude nejslabším uskupením v parlamentu a PiS nebude moci pomoci k udržení u moci.

Polsko se vrací do Evropy

Vláda v čele s Občanskou platformou bude zřejmě znamenat návrat Polska k proevropské politice. „Vrátíme se mezi evropské mocnosti,“ řekl v rozhovoru pro Deník bývalý polský ministr zahraničí, europoslanec Radoslaw Sikorski, jeden z nejznámějších polských politiků.

