Vysmívaná, podceňovaná a někdy opovrhovaná. Jenže už po tomto víkendu může krajně pravicová Konfederace hrát jednu z hlavních rolí při sestavování nové polské vlády. Pozvánku k moci by mohla dostat od dominantní strany tamní politické scény, konzervativního Práva a spravedlnosti.

Leží před ním milion zlotých v bankovkách, tedy skoro pět a půl milionu korun. „Dostane je ten, kdo disponuje nahrávkami, které dokazují, že premiér Morawiecki nakupoval nemovitosti na bílé koně,“ říká ve svém posledním videu na síti X Slawomir Mentzen.

„A pivo budeme pít jen na ex,“ zní pro změnu z předvolebního videa na TikToku šestatřicetiletého lídra Konfederace, tedy unie radikálně pravicových polských stran. Mezi mladými Poláky je za hvězdu. V jednu chvíli se zdálo, že s ním na „piwko“ chce jít každý muž mladší 30 let. Když se zadaří, mohl by se dostat i do vlády. Zálusk má tento daňový poradce na ministra financí.

Poláci vyrazí k urnám v neděli 15. října. Volit budou do Sejmu, tedy dolní komory Parlamentu Polské republiky, i do Senátu.

Jak napsala v komentáři Gazeta Wyborcza, jeho předvolební prezentace má nejblíže ke stand-up komedii. V každém případě má na sociálních sítích masivní podporu. Jen na TikToku ho sleduje přes tři čtvrtě milionu lidí. Zrušil by daně, inflaci i největší polské strany Právo a spravedlnost a Občanskou platformu.

Nahlas přemýšlí, zda by předsedům těchto stran šestašedesátiletému Donaldu Tuskovi a čtyřiasedmdesátiletému Jaroslawu Kaczyńskému nebylo lépe na psychiatrii nebo v sanatoriu pro přestárlé. Na své dřívější antisemitské a rasistické řeči a nápady, že by zavíral ženy kvůli potratům nebo odešel z Evropské unie, ale jako by v posledních dnech kampaně zapomněl.

I druhý spolupředseda Krysztof Bosak je podobně mladý, je mu 41, a podobně radikální. Naposledy se objevil ve velké předvolební debatě všech lídrů ve státní televizi TVP. Podle reakcí polských analytiků se mu při ní proti Tuskovi z Občanské platformy či polskému předsedovi vlády Mateuszi Morawieckému z Práva a spravedlnosti celkem dařilo.

Poslední průzkumy přesto nejsou pro Konfederaci příznivé. Vypadá to, jako by její hvězda upadala. Vítězem nedělních voleb podle nich nejspíš bude již potřetí za sebou Kaczyńského Právo a spravedlnost. Za jistých okolností by ale nejvíce hlasů mohla dostat i opoziční Tuskova Občanská platforma. Podle agentury Opinia24 totiž až 20 procent voličů stále neví, komu dá svůj hlas. Stát se tak může cokoliv, což je nadějí i pro Konfederaci.

Spolupráci odmítají

Oba dominantní hráči politické scény budou, pokud uspějí, podle předpokladů muset k vládě přizvat další partaje, kterým se podaří do polského Sejmu proniknout. Tusk má na levé straně spektra více možností. Kaczyńskému zbyla jediná naděje, právě Konfederace. Pikantní na tom je, že obě strany odmítají, že by někdy společně mohly v jednom kabinetu zasednout.

„Kdybych si po to všem, co jsem řekl, sedl s Kaczyńskim do vlády, ztratil bych kompletně svoji věrohodnost,“ řekl Mentzen pro PolsatNews.

Výsledky polských parlamentních voleb oznámí v pondělí 16. října.