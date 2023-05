Do podzimních voleb v Polsku schází už jen pár měsíců a kampaň je v plném proudu. Skoro se stejnou frekvencí, jako jsou pořádány v polských městech předvolební mítinky, se zveřejňují i předvolební průzkumy. Čísla jsou sice různá, ale trend je jasný. Mnohaletý lídr politické scény klopýtá.

Ztrátu dynamiky hlavní vládní strany dokazují i poslední přestřelky v kampani. Právo a spravedlnost uspořádalo mohutný mítink, kde představilo své priority pro následující roky. Předseda strany a šedá eminence politické scény Jaroslaw Kaczyński zde rozhazoval sliby a zlotými: „Od Nového roku na každé dítě dáme 800 zlotých měsíčně (čtyři tisíce korun), místo současných 500. Léky pro děti a seniory budou zdarma. I státní dálnice budou zdarma.”

Jenže o den později vystoupil lídr opozice Donald Tusk (Občanská platforma) a Kaczyńského sliby posunul o úroveň výš: „Pane předsedo, dejme 800 zlotých už teď, nečekejme na Nový rok po volbách. Pojďme hlasovat hned teď na Den dětí 1. června.” Představitelé PiS nedokázali skrýt rozhořčení ani zvrátit Tuskův návrh ve vlastní prospěch. Tusk, veterán polské a evropské politiky, jim vykradl jejich plán, napsala Gazeta Wyborcza.

Program 500+ zavedla PiS hned po svém prvním vítězství před osmi lety. Slibovala si od něj kromě zlepšení finanční situace rodin i zvýšení upadající polské porodnosti. Porodnost se sice nezvýšila, ale podle všeho jim program, kdy na každé nezletilé dítě dostane rodina 500 zlotých měsíčně, pomohl vyhrát volby před čtyřmi lety. Nyní Kaczyński doufá, že vylepšení na Program 800+ mu pomůže vyhrát i letos.

Jenže podle průzkumu agentury United Surveys, který si nechalo zpracovat celoplošné rádio RMF FM společně s deníkem Gazeta Prawna, by dnes ve volbách sice zvítězila PiS, ale všichni její současní koaliční partneři by oslabili, nebo se do Sejmu ani nedostali. Kaczyński by tak neměl s kým vládu složit.

PiS vede, opozice stagnuje

Koaliční strana Suverénní Polsko ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra se nedostala přes pětiprocentní volební práh a ultrakonzervativní Konfederace, která by mohla poskytnout potenciální podporu, zaznamenala oproti dubnovým průzkumům výrazný propad.

A podobně dopadly i průzkumy od agentur Kantar Public a Social Changes. Ve všech třech průzkumech sice PiS jasně vede, ale slábne, a opozice stagnuje. „V čele je stále Právo a spravedlnost, druhá opoziční Občanská koalice, ale trendy popularity jsou překvapivé,“ komentovala s rozpaky výsledky průzkumů provládní celoplošná televize TVP.

S upadajícími preferencemi zato přibývá nerozhodnutých voličů a těch, kteří k volbám jít nehodlají. Podle průzkumu pro RMF FM pouze polovina respondentů prohlásila, že by volila, kdyby se volby konaly příští neděli. Přes dvě pětiny respondentů volit jít nechtělo a zhruba devět procent nebylo ještě rozhodnuto.

„Stojí také za zmínku, že v nejmladších skupinách respondentů je trvale vysoký počet, přes 20 procent, nerozhodnutých koho jít volit,” doplnila ředitelka Kantar Public Urszula Krassowska pro Gazetu Wyborczu.

