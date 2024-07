Ulice francouzského hlavního města zaplavily 7. července po zveřejnění výsledků druhého kola parlamentních voleb hřmící davy. Překvapivě vyhrála levicová Nová lidová fronta, následovaná aliancí Společně a krajně pravicovým Národním sdružením. Řada lidí vyšla úspěch koalice oslavovat, někteří ale také vyvolávali konflikty.

Nepokoje po volbách už dopředu očekávali někteří majitelé obchodů v centru Paříže, Lyonu nebo Marseille, kteří zakryli skleněné výlohy. Na bezpečnost v ulicích v noci na pondělí dohlíželo podle serveru France24 kolem 30 tisíc policistů, z toho pět tisíc sloužilo v hlavním městě. Dosluhující ministr vnitra Gerald Darmanin prohlásil, že ozbrojené složky měly zajistit, aby zastánci radikální pravice či levice nezneužili situace k vyvolání chaosu.

Na pařížském náměstí Republiky se v návaznosti na výsledky předčasných voleb sešly desetitisíce lidí, kteří chtěli vítězství levicového bloku oslavit. Francouzská média píší o tom, že na rozdíl od situace před týdnem, kdy občané reagovali na úspěch krajní pravice, panovala v neděli večer spíše radostná atmosféra, dav mával vlajkami a zpíval. Někdy také skandoval antifašistická hesla.

Násilnosti na ulicích a zraněný starosta

Do ulic ale přišli i rozčarovaní francouzští konzervativci, které zklamalo třetí místo Národního sdružení Marine Le Penové. Našlo se mezi nimi několik výtržníků s kuklami na hlavě, kteří se vrhli proti policejním těžkooděncům.

Portál Fox News uvádí, že násilnosti dokládají snímky na sociálních sítích, které ukazují, jak protestující házejí zápalné lahve a odpalují dýmovnice a ohňostroje. Demonstranti také zapálili hromádku elektrokol. Policisté na několika místech museli dav rozehnat slzným plynem. O půlnoci už byl podle serveru Radio Lac na náměstí Republiky opět klid.

Násilné protesty v pařížských ulicích:

| Video: Youtube

Oslavující občané vyšli do ulic i v městě Limoges, kde několik z nich napadlo starostu Émila Rogera Lombertieho. Třiasedmdesátiletý francouzský politik podle deníku Le Parisien vyzval výtržníky, aby uhasili rozdělaný oheň, načež šel sám ke kašně, aby nabral vodu. Protestující ho ale obklíčili, začali mu nadávat do fašistů a došlo i na několik ran pěstí. Městská policie podle informací francouzských médií okamžitě zasáhla. Starosta odmítl převoz do nemocnice a místo toho se vrátil domů.

Francie prožívá zmatek

Předčasné parlamentní volby se ve Francii konaly ve dvou kolech 30. června a 7. července. Ve druhém kole zvítězila levicová Nová lidová fronta, která si může připsat 178 mandátů. Následovala ji aliance Společně se 150 mandáty a krajně pravicové Národní sdružení se 125 poslanci. Nikdo se však ani vzdáleně nepřiblížil většině 289 hlasů. Bez jasné většiny tak není jasné, kdo bude po volbách ve Francii vládnout.

Francouzské deníky píšou, že prezident Emmanuel Macron nyní musí jednat o vládě se svými politickými oponenty. Výsledky podle některých nevyjasnily směřování země, právě naopak ji uvedly ještě do většího zmatku a chaosu. Volební účast byla nejvyšší za posledních čtyřicet let, k volebním urnám se dostavilo zhruba 67 procent voličů.