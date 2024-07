Předčasné parlamentní volby ve Francii po neúspěchu vládního tábora ve volbách do Evropského parlamentu na začátku června nečekaně vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Tradiční pravice, levice i centristé po prvním kole vyzvali ke společnému odporu vůči vzestupu krajně pravicového RN. Ve snaze předejít úspěchu RN a vyhnout se soubojům mezi názorově spřízněnými tábory, se řada kandidátů vzdala účasti ve druhém kole, což snížilo šance RN na získání parlamentní většiny.

Podle průzkumu agentury OpinionWay pro francouzský ekonomický deník Les Echos by mělo RN v Národním shromáždění, tedy dolní komoře parlamentu, získat 205 až 230 křesel. Za ním by měl následovat levicový blok Nová lidová fronta se 145 až 175 křesly. Vládní tábor prezidenta Macrona Spolu by měl podle průzkumu získat 130 až 162 křesel.

Průzkum agentury Ipsos předpovídá, že RN získá 175 až 205 křesel, a podle průzkumu agentury Ifop by to mělo být 170 až 210 křesel. K získání většiny v Národním shromáždění je zapotřebí 289 křesel.

Odhady výsledků voleb jsou nicméně kvůli systému jednomandátových obvodů a dvou volebních kol nejisté. „Komentátoři a politici se již vyjadřují tak, jako by RN neměla absolutní většinu, a gratulují si k úsilí o její zablokování,“ uvedl europoslanec Raphael Glucksmann, který je jedním z lídrů Nové lidové fronty. „Domnívám se, že by to mohlo demobilizovat voliče, a mám obavy,“ dodal.

Francouzské úřady při nedělních volbách nasadí 30 tisíc policistů, aby zabránili možným nepokojům mezi příznivci krajní pravice a levice. „Musíme se obávat erupcí násilí,“ uvedl ministr vnitra Gerald Darmanin. Již v průběhu volební kampaně se podle něj stalo terčem fyzických útoků více než pět desítek kandidátů a jejich příznivců, a to například při vylepování plakátů.

Někteří voliči nyní podle agentury Reuters hledí se závistí na jasný výsledek čtvrtečních parlamentních voleb v Británii, ve kterých drtivě zvítězila Labouristická strana. „Britové by se měli považovat za šťastné,“ řekla agentuře v Paříži právnička Natacha Lesellierová.