Na konci letošního ledna se polský prezident Andrzej Duda ve východočeském Náchodě loučil s právě odcházejícím českým prezidentem Milošem Zemanem. Jeho nástupce Petra Pavla jen o dva měsíce později přivítal se všemi poctami ve Varšavě. Druhé zahraniční cesty nové hlavy českého státu si všímala i polská média. A to i ta bulvární. Zajímala se nejenom o ošacení první dámy, ale hlavně o „generálův“ pohled na válku na Ukrajině.

Nový český prezident Petr Pavel na návštěvě Polska. | Foto: Profimedia

V Polsku snad není člověk, který by neznal dva celostátní deníky - Rzeczpospolita a Gazeta Wyborcza. Oba tituly během dvoudenní návštěvy českého prezidenta Petra Pavla, který se při ní setkal nejen se svým polským protějškem Dudou, ale i ministerským předsedou Mateuszem Morawieckým, zajímaly hlavně postoje nové hlavy státu k rusko-ukrajinskému konfliktu.

Nejčtenější bulvární polský časopis Fakt si také všímal v Česku už rezonujícího stylu oblékání první dámy Evy Pavlové.

Podle Faktu se obě první dámy při oficiálním přivítání na půdě Prezidentského paláce ukázaly ve stylových kabátech v intenzivních barvách námořnické modré a vínové. „Návštěva probíhá ve velmi dobré atmosféře a oba prezidenti zdůraznili, že polsko-české vztahy jsou vynikající,“ doplnila redakce Faktu.

Jednat s Putinem? Nemožné

Redaktory Gazety Wyborcza zajímaly hlavně otázky týkající se postoje prezidenta Pavla ohledně konfliktu na Ukrajině. Na otázku, zda by zavolal Vladimiru Putinovi, aby promluvil o míru, Pavel odpověděl, že si něco takového nedovede představit. „Ruský vůdce ani neprojevil známky dobré vůle. Neudělal nic, aby válku zastavil. Takzvaný mírový plán předložený Ruskem je jen souborem ruských podmínek, které jsou nezpochybnitelné a nepřijatelné. Takže v tuto chvíli nevidím žádnou možnost mírových rozhovorů s Ruskem,“ odpověděl český prezident.

Listu Rzeczpospolita poté sdělil, že z praktických důvodů by pro Ukrajinu bylo lepší, kdyby se nejprve stala členem Evropské unie a poté členem NATO. Většina otázek obou deníků také směřovala k Pavlově bývalé generálské „práci“. Například, když redaktoři chtěli vědět, kde by Pavel vedl ukrajinskou ofenzívu na více než 1 300 kilometrů dlouhé frontě.

„Na takovou otázku nikdy neodpovím, i proto, že by to bylo vodítko pro druhou stranu. Ostatně velení ukrajinské armády je nyní asi nejzkušenější na světě. Bylo by velmi těžké najít jinou zemi, která se nyní může Ukrajině rovnat zkušenostmi v tak intenzivním boji. Jsem si jistý, že přesně vědí, co mají dělat,“ reagoval Pavel.

Na závěr polské návštěvy se český prezident setkal i s ministerským předsedou Mateuszem Morawieckým. Ten posléze na svůj twitterový účet napsal: „Bylo to dobré a důležité jak pro posílení česko-polských vztahů, tak pro rozvoj bezpečnosti v regionu. Společně se díváme do budoucnosti a stavíme se proti ruskému imperialismu.“

Kde už byl a co ho čeká

První cesta nového českého prezidenta Petra Pavla vedla tradičně na Slovensko. Poté se nová hlava státu přesunula na zmíněnou dvoudenní návštěvu Polska. Příští týden má pak v itineráři svých zahraničních cest prezident poznamenáno také Německo, kde se setká nejenom se spolkovým prezidentem Frank-Walterem Steinmeierem, ale i s jeho předchůdcem Joachimem Gauckem.