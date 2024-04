/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Slovenské volby mají velký předvolební skandál, který se týká domu dosud tajně užívaného předsedou parlamentu Peterem Pellegrinim. Deník ale také zjistil, jak je to s domem u pláže jeho protikandidáta Ivana Korčoka.

Reportér Deníku Luboš Palata navštívil Senec, kde bydlí Ivan Korčok. | Video: Deník/Luboš Palata

Z Bratislavy to sem je patnáct minut po dálnici, pokud není ucpaná. Dvacetitisícový Senec je prvním městem u Bratislavy, kde jsou už dvojjazyčné nápisy. Původní maďarské obyvatelstvo je tu kvůli přistěhovalectví z nedalekého a pokud jde o byty hodně předraženého hlavního města ale dnes jen skutečnou menšinou. Moc krásy tohle dnes už převážně panelákové a na rovině Žitného ostrova ležící město nepobralo. Ale je jedno místo, kvůli kterému stojí za to tady bydlet a denně dojíždět do třicet kilometrů vzdálené metropole.

Vypadá to tu jako u moře. Sluneční jezera, který vznikla bagrováním písku na výstavbu železniční tratě už v devatenáctém století, vytvořila po svém pozdějším propojení obří vodní plochu o rozloze přes sto hektarů a o hloubce až dvanácti metrů. V roce 1919 tu otevřeli první veřejné koupaliště pod všeříkajícím názvem Slovenské Tahiti.

Teď se to tady horečně připravuje na začátek sezony. Bufety otevírají, u některých už stojí lehátka a na víkend, kdy má být na Slovensku skoro třicet stupňů, se majitelé restaurací těší. „Už o Velikonocích tu byla spousta lidí, teď zahajujeme hlavní sezonu. To je skvělé,“ pochvaluje si majitel jednoho občerstvení u travnatopísečné pláže u průzračné vody.

Korčok má vlastní pláž

Tady, uprostřed „slovenského Tahiti“, kde kotví i replika námořní plachetnice, si po několika velvyslaneckých postech v zahraničí našel svůj druhý domov i favorit prezidentských voleb Ivan Korčok. Na exkluzivním místě, kterého se ruch zdejších pláží netýká.

Zátočina v Rybářské ulici je dokonale izolovaná od dění na druhé straně jezera. Tři metry široká ulička je slepá, takže kdo chce vidět dům možná budoucí slovenské hlavy státu, musí k němu buď doplavat, nebo doplout na pramici či jiné bezmotorové lodi.

Uprostřed „slovenského Tahiti“ si po několika velvyslaneckých postech v zahraničí našel svůj druhý domov i Ivan Korčok.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Já jsem se při přece jen hodně nízké teplotě vody a nedostatku pramic ve vybavení reportérského oddělení Deníku musel spokojit s pohledem z mola na druhém břehu. I z něho bylo vidět, že Korčok má u domu malé přístavní molo, když si jde zaplavat, může jít v plavkách rovnou z obýváku, a u domu je malá travnatá zahrada.

Z ulice toho moc vidět není, jen vysoká zeď a velká garážová vrata. Jmenovka u zvonku chybí, návštěvníky sledují bezpečnostní kamery, ale ty tady má téměř každá nemovitost.

Domu říká Korčok „chata“, ale netají se tím, že v něm s manželkou bydlí, byť mají i další byt v Bratislavě. „Občas jedu do Bratislavy ze Sence na kole,“ říká čerstvý šedesátník Korčok, v mládí špičkový volejbalista.

Místní ho většinou podporují a někteří ho potkávají na procházkách ze psem. Ale kde bydlí, moc netuší. „Vím, že tady někde u jezera. Tamten dům, aha vidíte. To jsem netušil,“ říká padesátník Andrej.

Pellegriniho dům od přítele

S Peterem Pellegrinim a jeho bratislavským bydlením je to o dost složitější. Podobně, jako je oproti Korčokovi, ženatému otci dvou dospělých dětí, který spokojeně žije celý život s manželkou, jíž „ještě před vojnou“ potkal na volejbale, složitější a utajené i jeho soukromí.

Předseda parlamentu, o jehož inklinaci k mužům se už roky spekuluje, ale on sám ji nikdy otevřeně nepřiznal, nikdy neměl žádného oficiálního partnera. Při oznamování své kandidatury před dvěma měsíci v Banské Bystrici se tématu vyhnul. „Já s nikým nesdílím společnou domácnost,“ uvedl Pellegrini před straníky svého Hlasu a dalšími podporovateli v opeře svého rodného města.

Reportér Deníku Luboš Palata navštívil slovenskou obec Králiky, kde bydlí Peter Pellegrini:

Vrátila se doba, kdy člověk na Slovensku může dostat pěstí jen za to, že je Čech

„Pokud dostanu důvěru, nebude mě během výkonu funkce provázet první dáma a ani žádná jiná osoba,“ dodal Pellegrini.

Jenže v závěru kampaně se vše zkomplikovalo. Za všechno může let soukromým letadlem poslance Hlasu Petera Náhlika na východ Slovenska, po němž bývalý premiér a dnes šéf opoziční strany Slovensko Igor Matovič zveřejnil video od Náhlikovy vily v bratislavské Vrakuni. Dům je sice velký, v tiché ulici u Malého Dunaje, ale v jinak nepříliš hezké okrajové čtvrti Bratislavy plné paneláků.

Bratislavská místní část Vrakuňa, kde stojí vila Petera Náhlika.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Pellegrini, kterého tam sousedé často vídají, musel v duelu s Korčokem v televizi Markíza na dotaz moderátora přiznat, že si vilu od Náhlika „půjčuje na bydlení“. Hlavně prý v situacích, kdy za ním přijedou jeho rodiče z Banské Bystrice. Protože na to prý malý, jak sám Pellegrini uvedl, 86metrový byt v nové luxusní čtvrti v centru nestačí.

„Hodně lidí tím nadzvedl. Všichni víme, kolik tu v Bratislavě byty stojí a jak jsou velké,“ říká mi jeden postarší Bratislavan.

Dům Náhlik navíc neuvedl ve svém daňovém přehledu poslance za rok 2022. Média nyní zveřejnila i fotografie Pellegriniho a Náhlika z dovolené v italské Veroně z roku 2022. Matovič navíc tvrdí, že Pellegrini přes Náhlika legalizuje své nelegální příjmy. Pellegrini však nebyl dosud nikdy z ničeho obviněn. „Nebudu blázna Matoviče komentovat,“ řekl v závěrečné volební debatě ve Slovenské televizi a rozhlase.

V předvolebních debatách ale Korčok ani dům, ani osobu Pellegriniho přítele, ani majetkové poměry na předsedu parlamentu nevytáhl a soukromí svého protikandidáta nekritizoval ani nekomentoval.