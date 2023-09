/Od zvláštního zpravodaje v Polsku/ Vystoupení maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjárta bylo jedním z vrcholů XXXII. Ekonomického fóra v polském Karpaczi. „Je nespravedlivé obviňovat Maďarsko z toho, že je proruské. Dodávky energie pro Maďarsko určovala fyzická realita a existující infrastruktura,“ říká politik, který poskytl Deníku exkluzivní rozhovor.

Péter Szijjárto (vlevo), maďarský ministr zahraničí | Foto: Deník/Luboš Palata

Na začátek velmi jednoduchá, ale velmi zásadní otázka. Je Maďarsko v současném konfliktu proruské, nebo proukrajinské?

My jsme promaďarští. Děláme takovou politiku, která je v zájmu Maďarska.

Tomu rozumím. Ale je tu válka. Na jedné straně je Rusko jako agresor. Na druhé straně je Ukrajina jako země, která se brání. Je Maďarsko v této situaci na straně napadeného státu?

Maďarská pozice je, že jsme na straně míru. Protože jsme přesvědčeni, že míru musí být dosaženo co nejdříve. Tak brzy, jak je to jen možné. Protože vidíme, že lidé každý den umírají. Umírají Ukrajinci. Umírají i Maďaři, ti, kteří žijí na Ukrajině. Umírají na bitevním poli. Vidíme, jak se Ukrajina postupně mění v trosky. Pokračování války, každý další den, přináší víc obětí a víc zmaru. Jedinou cestou, jak to zastavit, je definitivně ukončit válku.

Jenže v této chvíli Rusko stále okupuje poměrně velkou část Ukrajiny.

My jsme plně na straně teritoriální integrity Ukrajiny. O tom nemůže být ani řeč.

Týká se to také Ruskem už od roku 2014 okupovaného Krymu?

Naše pozice je jasná. Teritoriální integrita všech zemí, včetně Ukrajiny, musí být respektována.

Co Maďarsku přináší udržování politické a ekonomické spolupráce s Ruskem? Opravdu ji není možné zastavit?

Samozřejmě, že můžeme zastavit spolupráci s Ruskem. Ale den poté přestane naše země fungovat a v zimě budou lidé mrznout.

Ale třeba dostavba vaší jaderné elektrárny Paks není na tuhle zimu, ale na patnáct let. Proč ji musí stavět Rusové?

Jaderné energetiky se sankce (EU vůči Rusku - pozn. red.) netýkají. Náš jaderný projekt je mezinárodní, podílí se na něm i Němci, Francouzi a Američané.

Pokud by ta možnost byla, chce i Maďarsko odebírat plyn a ropu odjinud než z Ruska?

Na to se musíte zeptat Unie, kdy tu možnost Maďarsko dostane. V současnosti je to fyzicky vyloučené. Když jsme Brusel žádali o pomoc, byli jsme odmítnuti s tím, že Unie už nebude investovat do fosilních paliv.

Vaše prezidentka Katalin Nováková byla nedávno v Kyjevě. Je to znamení, že se vaše vztahy s Ukrajinou zlepšují?

Problémem v nich je především pokračující porušování práv maďarské menšiny na Ukrajině. To ale není nic nového, něco, co by přišlo s válkou, to se děje už do roku 2015. Teď od prvního září byly všechny maďarské školy v Zakarpatí změněny na ukrajinské s částečnou výukou maďarštiny. Nerozumíme tomu, proč se tak děje, proč jsou práva národnostní menšiny omezována.

V programu českého předsednictví Visegrádu jsou i velké plány na pomoc Ukrajině. Mají maďarskou podporu?

Obecně řečeno ano. Podpora Ukrajiny pro nás ale není nic nového. My Ukrajinu podporujeme v mnoha oblastech už několik desítek let. A pokračujeme v tom. Dáváme peníze na fungování školství, nemocnic, kulturních a sociálních zařízení. A v této pomoci budeme pokračovat.

Ale žádné zbraně Ukrajině nedodáte?

Ne, zbraně v žádném případě ne.