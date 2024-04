Velkým politickým pádem může skončit pro německého poslance českého původu Petra Bystroně aféra přezdívaná Russiagate. Politik krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), který je známý svým více než vřelým postojem k Rusku, je podezřelý ze vzetí úplatků. Za ty měl vystupovat právě ve prospěch země, která již více než dva roky vede útočnou válku na Ukrajině.

Poslanec AfD Petr Bystroň | Foto: ČTK/DPA/Sven Hoppe

Aféru, ve které měli za peníze pracovat ve prospěch Ruska někteří evropští politici, odstartovaly české úřady a české tajné služby. Jedním z prvních politiků, na které může mít Russiagate dopad, je německý krajně pravicový politik českého původu Petr Bystroň. Ten měl být podle médií jedním z těch, kteří měli brát za svou práci ve prospěch Ruska peníze.

Co se děje v Německu.Zdroj: DeníkVedení Afd jej již vyzvalo k tomu, aby svou situaci vysvětlil. Pro vedení strany totiž byly jeho časté kontakty s Ruskem a Běloruskem pravděpodobně příliš. „Dopis Bystroňovi je prvním příznakem významného politického dopadu takzvaného skandálu Russiagate, ve kterém jsou politici z několika evropských zemí – z nichž žádná nebyla úřady jmenována – obviněni z toho, že obdrželi platby od proruské mediální sítě s názvem Voice of Europe, tedy Hlas Evropy, aby chrlil řeči Kremlu, včetně ruské války na Ukrajině,“ píše server Politico.

Německo zasáhla vlna protestů. Stovky tisíc lidí na náměstí a do ulic měst dostaly obavy z posilování extremistických sil:

Němci vyšli do ulic protestovat proti extremismu. AfD padají preference

Kromě toho se Bystroň nesmí účastnit předvolebních akcí týkajících se evropských voleb. Tam jej chtěla AfD vyslat jako dvojku kandidátky, místo v Evropském parlamentu měl tak s ohledem na vysoké volební preference strany téměř jisté. Místo stoupání po politickém žebříčku je ale možné, že Bystroňova politická kariéra nabere zcela opačný směr.

Podle informací deníku Bild z pátku 5. dubna bylo vysvětlení, které německo-český politik svým stranickým nadřízeným dal, neuspokojivé. „V žádném případě jsem nevzal od Voice of Europe (nebo jiných Rusů) peníze nebo kryptoměny,“ píše kromě jiného Bystroň předsedům AfD Alici Weidel a Tino Chrupallovi.

Peníze na úplatky ale měly podle české vlády pocházet od dvou proruských Ukrajinců. Bystroň se ve třístránkovém dopise vedení strany hájí tím, že jde o globalistickou kampaň proti jeho osobě. „Fakta, která Bystroň poskytl ke konspiračnímu vysvětlení, nestačila. Distanc si drží i jednička kandidátky v eurovolbách Maximilian Krah,“ píše Bild.

Přestože Bystroně s Krahem pojí dlouholeté přátelství, nechce se s ním lídr kandidátky na společných akcích ukazovat. „Je mi ho právě teď opravdu líto. Jsou tu obvinění, proti kterým se nemůže bránit, protože nezná důkazy. Ale nejdřív to musí vyřešit. Dokud to nezmizí, nebylo by moudré, abych se s ním na veřejnosti objevil,“ řekl Krah nejčtenějšímu německému deníku.

Budete pracovat pro obce, nebo vám sebereme peníze. První okres v Německu chce uprchlíky donutit pracovat:

Okres v Durynsku zavedl povinnou práci pro běžence, proti je rada pro uprchlíky

Zda mu bude Bystroň krýt záda z pozice dvojky i nadále, bude jasno v pondělí 8. dubna, kdy by o nastalé situaci mělo jednat vedení AfD.

Kromě blížících se voleb do Evropského parlamentu se aktuální Bystroňova aféra může promítnout i do jeho práce ve Spolkovém sněmu a na mezinárodní úrovni. Sociálnědemokratický poslanec Jörg Nürenberger totiž Bystroně vyzval, aby odstoupil z čela slovensko-česko-maďarské parlamentní skupiny ve Spolkovém sněmu.

„Za těchto okolností a kvůli předběžnému vyšetřování státním zastupitelstvím je absolutně nemístné, aby osoba, která je v takto závažném kontextu vyšetřována, zastávala předsednictví v parlamentní skupině, jež by měla podporovat výměnu a spolupráci mezi Německem a našimi partnerskými zeměmi," uvedl v prohlášení Nürnberger, který je místopředsedou slovensko-česko-maďarské parlamentní skupiny.