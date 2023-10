Evropská unie by se měla v zájmu své bezpečnosti rozšířit, řekl Pavel v Bruggách

ČTK

Evropská unie by se měla rozšířit v zájmu své bezpečnosti. Ukrajina, ale i státy západního Balkánu nesmějí být ponechány napospas „geopolitickým manipulacím“. V projevu při zahájení nového ročníku na College of Europe v belgických Bruggách to v úterý řekl český prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel 3. října 2022 navštívil belgické Bruggy. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň