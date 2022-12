Muž dívky v malém městě v Bádensku-Württembersku napadl ráno kolem 7:30, když mířily na školní autobus, kterým jezdí do sousední obce do školy. Starší z nich byla v tak vážném stavu, že ji na místě zdravotníci museli oživovat. Po převezení do nemocnice ale stejně zraněním podlehla, druhá dívka je nadále ve vážném stavu.