Vydatný déšť by mohl povodně způsobit také v Česku a Rakousku.

Od čtvrtka hrozí na jihovýchodě Německa rozsáhlé záplavy. V úterý před nimi varovali meteorologové na specializovaném webu wetter.com. Podle něj by vydatný déšť mohl povodně způsobit také v Česku a Rakousku. Meteorologové ovšem zdůraznili, že modely vývoje by se mohly ještě změnit.

„Možná máme před sebou velké povodně na jihovýchodě Německa a u našich sousedů v Česku a Rakousku,“ uvedl meteorolog Ronald Porschke. Zároveň zdůraznil, že okolo vývoje počasí od čtvrtka do neděle panuje ještě mnoho nejasností.

Pokud by se naplnily současné předpovědi odvozené z numerických modelů GFS a ECMWF, bylo by v jižním a jihovýchodním Bavorsku podle německého meteorologa "všechno pod vodou". Záplavy by byly zhruba třikrát větší než ty z počátku června, které si v Bavorsku vyžádaly šest obětí.

Podle dalšího meteorologa Albana Burstera by povodně mohly být horší než ty, které střední Evropu zasáhly na přelomu května a června roku 2013. Tehdy se s nimi potýkalo také Česko. I Burster zdůraznil, že se řídí daty, které má nyní k dispozici.

„Doufejme, že to nebude takové, jak to podle současných modelů vypadá. Jinak nebudeme brzy hovořit o tisícileté povodni v Ahrtalu, ale na jihovýchodě,“ řekl Burster s odkazem na ničivé povodně v údolí řeky Ahr na západě Německa z července 2021. Překvapivě silné záplavy si tehdy v Německu vyžádaly přes 180 obětí.

Web wetter.com upozornil, že se modely mohou do víkendu ještě změnit. Podobné meteorologické jevy se podle něj dají s přesností předpovědět jen krátce před jejich nástupem. Srážky by se podle meteorologů mohly mimo jiné přesunout i dál na východ, tedy nad Česko a Rakousko, a jihovýchod Německa by mohl být velkých záplav ušetřen.