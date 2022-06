Armádní plány mají Poláci opravdu rozsáhlé. V současné době se dokončuje formování 18. mechanizované divize východně od řeky Visly se sídlem v Siedlcích. Kromě toho již nyní má polská armáda 11. obrněnou jezdeckou divizi v Żagani, 12. mechanizovaná divizi ve Štětíně a 16. mechanizovaná divize v Olsztyně. Šéf ministerstva obrany Mariusz Błaszczak podle polské agentury PAP sice neprozradil, do kdy by měly nové oddíly vzniknout, přesto jeho informace znamená, že by Polsko mělo v budoucnu disponovat šesti taktickými svazy.

„Vývoj války na Ukrajině jen potvrdil naše přesvědčení, že polská armáda musí být schopna od prvního dne válečného konfliktu odradit a ubránit naši zemi díky vlastnímu obrannému potenciálu,“ řekl agentuře ministr Błaszczak.

Pojď si s námi vystřelit. Polsko vrací do škol brannou výchovu

Divize v polské armádě je obvykle složena ze tří brigád a má celkem asi 15 tisíc vojáků. Kromě odpovídající logistické podpory budou součástí dvou nových divizí i vojáci, kteří absolvují dobrovolnou základní vojenskou službu. Jedná se dobrovolníky, kteří se přihlásí na roční vojenský výcvik a za dobu služby dostávají měsíční plat 4,5 tisíce zlotých (necelých 25 tisíc korun).

Tento typ služby umožnil letos přijatý zákon o obraně vlasti. Ten počítá s doplněním polské armády na 250 tisíc vojáků a k tomu ještě s 50 tisíci členy tzv územní obrany.

Polsko má již dnes asi 110 tisíc vojáků v operační armádě a přes 30 tisíc v silách územní obrany. Zákon o obraně vlasti předpokládá, že výdaje na obranu narostou od příštího roku na každoroční tři procenta HDP. Letos armáda dostane asi 2,4 procenta.

Pozemkové šílenství. Válka na Ukrajině ničí sny Poláků o vlastním bydlení

„Pokud vytvoříme atraktivní podmínky, nebudeme mít o vojáky nouzi. Už nyní je zájem vysoký. Ovšem pro rozpočet to znamená vysoké náklady. Z dlouhodobého hlediska právě peníze ovlivní kvalitu výcviku nových jednotek a rychlost modernizace armády,“ okomentoval vládní plán pro deník Gazeta Wyborcza bývalý náčelník polského generálního štábu generál Mieczysław Cieniuch.

Další kroky

Co je to vojenská divize:

Jedná se o jednotku čítající asi dvacet tisíc vojáků. Ve většině armád se dělí na pluky nebo brigády. Několik divizí tvoří armádní sbor.



Zdroj: Wikipedia

Vznik divizí ale není posledním krokem. Ministr obrany Błaszczak také oznámil podpis memoranda mezi polskou Armaments Group a Hyundai Rotem, korejským zbrojním koncernem. Podle neoficiálních informací, o kterých informovala například televize TVP, mají být na korejských platformách K2 postaveny nové polsko-korejské střední tanky. Polsko také hodlá společně s Jižní Koreou postavit i těžký obrněný transportér, přestože počítá se zavedením vlastního bojového vozidla pro pěchotu Borsuk, které se v současnosti testuje.

Aféra Pegasus se Polskem šíří jako omikron. Vláda špehovala politické soupeře

Polsko chce do roku 2026 rovněž koupit 250 amerických tanků Abrams. Dnes má v arzenálu 247 německých tanků Leopard II. Kromě toho může využít i 232 tanků PT-91 Twardy a blíže nespecifikovaný počet T-72. Podle odhadů médií měli Poláci v zásobách kolem tří set těchto ruských strojů, ovšem 240 jich bylo darováno bojující Ukrajině.

A to není zdaleka vše. Varšava k všemu výše uvedenému nakoupila 500 odpalovacích zařízení HIMARS s raketami s dosahem až 300 kilometrů, stíhače tanků, dvě pozorovací družice. Novinkou je pak oznámený výběr italsko-britských vrtulníků AW 149 jako budoucích víceúčelových helikoptér polské armády.

Rubrika U sousedů

U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.