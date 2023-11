Do deseti let by mohl být hotový nový čtyřpruh vedoucí od Wroclawi na hranici s Jeseníky. Ve fázi studie je její eventuální napojení na českou silniční nebo dálniční síť.

Otevření polské části dálnice D11, 29. září 2023 | Foto: Deník/Jan Braun

Expresovka do Česka se blíží. Právě se soutěží další úsek dálnice S8, píše polský web forsal.pl. Podobné titulky nejsou v posledních týdnech ve slezských médiích ničím neobvyklým. Poláci drží nasazené tempo výstavby dálniční sítě a kompletní dostavba rychlostního čtyřpruhu S8 je jejich infrastrukturní prioritou. Ve finále povede od Bialystoku u běloruských hranic do Kladska u hranic českých. Zbývá dostavět už jen 87kilometrový úsek od Wroclawi ve směru na jih.

Během září vysoutěžili Poláci první tři stavební úseky. Dohromady se jim na ně sešlo 37 nabídek. Jak informoval portál wroclaw.pl, celkem měly tyto tři části podle polské GDDKiA, což je něco jako české Ředitelství silnic a dálnic, vyjít na dvě a půl miliardy zlotých, tedy zhruba čtrnáct miliard korun. Ovšem díky vysoké konkurenci se celkovou cenu podařilo srazit na 1,2 miliardy, tedy na sumu kolem 6,5 miliardy korun.

V polovině října pak byla vyhlášena soutěž na čtvrtý fragment z celkových sedmi. Část S8 z Wroclawi do Kladska by měla být kompletní do roku 2033. Kromě čtyř silničních pruhů bude její součástí i havarijní pás, v některých úsecích bude ponechána rezerva na možnou dostavbu třetích pruhů.

„O důležitosti trasy S8 není třeba nikoho přesvědčovat. Stane se životní tepnou nejen pro Kladské údolí, ale pro celý region,“ řekl pro forsal.pl polský šéf kanceláře polského premiéra Michal Dworczyk. Výběrová řízení na zbývající úseky chtějí Poláci vyhlásit do konce roku.

Část S8 z Wroclawi do Kladska by měla být kompletní do roku 2033.Zdroj: se svolením GDDKiA Wroclaw

Ředitelka pobočky GDDKiA ve Wroclawi Lidia Markowska uvedla, že smlouvy budou s vítězi tendrů podepsány a staveniště předány co nejdříve. „Jsme velmi blízko k tomu, aby se konečně začalo pracovat a aby dorazily buldozery,“ ujistila.

Protažení do Česka? Zatím nejisté

Co naopak visí ve hvězdách, je protažení dálnice až k českým hranicím. V polském vládním programu Výstavby státních silnic a dálnic do roku 2030 je sice zmíněn i úsek z Kladska do Boboszowa, který leží hned u českých hranic, ale jakýkoliv další harmonogram u něho schází.

„Zatím je to podle mých informací pouze v úvahách. Ale my se chceme na tuto situaci připravit. V současné době se zpracovává technická a vyhledávací studie s cílem nalézt vhodnou trasu napojení na stávající kapacitní dálniční a silniční síť. A to buď na I/44, a nebo na D35,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl pro server zdopravy.cz.

Obavy obyvatel Králicka a Lanškrounska, dvou dopravně nejodříznutějších regionů východních Čech, z nárůstu nákladní dopravy na kapacitně nedostačující silnici I/43 po dokončení polské S8 musel uklidňovat ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Tranzit z Polska bude přednostně směřovat na naši D11 k Trutnovu a odsud kolem Hradce na D35, nebo naopak od Katowic přes Ostravu po D1. Neočekáváme, že by se po polské dálnici S8 valily proudy kamionů k nám. Nebudou mít důvod,“ tvrdí Kupka.

Nebylo by to poprvé, kdy by Poláci se svou dálnicí byli u hranic dříve než Češi. Na začátku října polský premiér Mateusz Morawiecki otevřel dálniční úsek S3 Kamienna Góra - Lubawka, který je dlouhý 15,3 kilometru.

Silnice je sice hotová, ale na posledních třech kilometrech ji blokují zátarasy. V provozu je pouze dvanáctikilometrový úsek mezi křižovatkou Kamienna Góra Północ a kruhovým objezdem v Lubawce. Zbývající část ke státní hranici bude řidičům zpřístupněna až po dokončení prací na D11 na české straně, které ale ještě nezačaly. Aktuálně se Ředitelství silnic a dálnic dohaduje s ekologickou organizací Děti Země. Projet po dálnici až do Polska by mělo jít ale už za tři roky. Nyní polská S3 končí v českém poli.