Der Tagesspiegel uvedl, že PiS své spory s Bruselem přirovnává k boji za národní suverenitu. "Poláci by se ale neměli nechat zlákat na špatnou cestu. Otázka, zda nějaký právní systém odpovídá standardům EU, nebo ne, se týká celého společenství. Proto by bylo logické, kdyby Evropská komise na verdikt ústavního soudu na neomezenou dobu zablokovala Polsku miliardy z koronavirové pomoci," dodal deník.

To, že Polsko svým postupem učinilo další krok k odchodu z EU, se domnívá řada německých médií včetně FAZ či Der Tagesspiegel. "Polská vláda chce zničit právní řád EU a míří k soudnímu Polexitu," napsal Der Tagesspiegel s použitím anglického výrazu pro odchod Polska z EU. Deník v komentáři uvádí, že evropský blok by se s odchodem dalšího velkého členského státu po Británii nedokázal vyrovnat. Polsko sice nedávno přijalo rezoluci potvrzující unijní členství, pro Varšavu ale příslušnost k EU není podle deníku zase tak samozřejmá.

Na fond obnovy po pandemii nemoci covid-19 poukázal i deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Že je Polsko jedním z největších příjemců koronavirové pomoci, to polská vláda PiS vydávala v minulých měsících za úspěch svého tvrdého postupu v EU. Peníze se nyní stanou základem rozsáhlého sociálního programu, který by mohl PiS pomoci vyhrát parlamentní volby v roce 2023," napsal deník.

List Süddeutsche Zeitung polský verdikt označil za ránu. "Ústavní soud ve Varšavě rozhodl, jak si autoritářská vláda přála - proti smlouvám o EU," napsal deník s tím, že takový výsledek se očekával. "A co udělá nyní Brusel? Sotva něco rázného. Od roku 2015 Brusel a Berlín nečinně sledují, jak Polsko rozebírá právní stát," uvedl.

