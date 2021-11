Stavět se začalo přitom teprve loni na podzim. Ještě před rokem byly na polské straně Královeckého sedla pole a louky, stejně jako v české části pohraničního území. Nový úsek končí v polích u Královce. Na situaci s postupem výstavby polské S3 upozornil web zdopravy.cz.

Na české straně ŘSD hodně pohnulo s výkupem nemovitostí a pozemků v Trutnově a okolí na trase budoucí D11. O aktuálním stavu jsme informovali v polovině října.

Před rokem se přitom ministr dopravy Karel Havlíček vyjádřil, že by nechtěl být ministrem, pokud Poláci dokončí dálnici a ta nebude mít kam navazovat a skončí ve slunečnicích. Loni v červnu doslova řekl: "Poláci staví rychle a vypadá to, že se k hranicím dostanou v roce 2024, nám to vychází nejdříve na rok 2026. Pokud liniový zákon začne platit od příštího roku, poslouží nám jako instrument, abychom se tam dostali alespoň stejně jako Poláci. Jinak hrozí blamáž: S3 se totiž nemůže napojit na žádnou naši silnici první nebo druhé třídy, na hranici by prostě končila. Nechtěl bych být ministrem dopravy v roce 2024 v případě, že tam Polák dorazí a skončí ve slunečnicích. To by byla evropská ostuda, fiasko."

Nová polská komunikace se má napojit na dálnici D11, která se ale v Česku začně stavět nejdříve v roce 2023. V Polsku se aktuálně staví dva úseky o celkové délce 31 kilometrů: Bolków - Kamienna Góra a Kamienna Góra - Lubawka na státní hranici s Českem. V Česku tak nastane situace, kdy provoz z kapacitní silnice v Polsku v dálničních parametrech končí na silnici I. třídy. I proto zde podle plánů Ředitelství silnic a dálnic budou mít kamiony i nadále zákaz vjezdu.