Oslavy katolického Radia Maryja v polské Jasné Hoře jsou každý rok velkolepé. S otcem Tadeuszem Rydzykem, ředitelem rozhlasové stanice, redemptoristou a úspěšným podnikatelem, si zde srdečně třesou ruce významní členové vládnoucí garnitury i vysocí manažeři z polostátních firem. Letos od nich ultrakonzervativní prelát dostal nečekaný dar.

Tadeusz Rydzyk na archivním snímku | Foto: ČTK

Ministr státních aktiv Jacek Sasin a prezident energetické skupiny Enea Paweł Majewski mu koupili v antikvariátu za čtvrt milionu zlotých, tedy za 1,2 milionu korun, historický meč z dob legendárního zakladatele polského státu Měška I.

„Středověká zbraň má ozdoby pobité zlatem s křesťanskými motivy. Viditelný je znak ryby lemovaný dvěma rovnoramennými kříži. Odborníci i historici zdůrazňují, že se nepochybně jedná o jedinečný kus velké historické hodnoty pro polskou i evropskou společnost,“ informoval portál Enea.pl. Rádio Maryja uvedlo, že meč by měl být datován do 10. nebo 11. století.

Problémem je, že o tom historici a odborníci, které oslovil polský deník Gazeta Wyborcza, silně pochybují. Například v gdaňské pobočce Sopotské aukční síně, která se specializuje na prodeje historických zbraní, slyšeli o takovém meči poprvé. „Kdyby se něco podobného objevilo na polském trhu, věděli bychom o tom, “ řekl deníku pracovník síně.

Pochybnostem nahrává i postoj firmy Enea. Na dotaz, ze kterého starožitnictví či aukce meč pochází a zda jsou k dispozici fotografie, které jsou standardem při katalogizaci a prodeji každého artefaktu, mluvčí společnosti Berenika Ratajczaková odpověděla: „Byly zpracovány znalecké posudky, které vypracovali nezávislí specialisté. Fotografie jsou k dispozici na našem webu.“

Kdo byl Měšek I.



Měšek I. (asi 935 – 25. května 992) je nejstarším historicky doloženým polským knížetem z rodu Piastovců. První zpráva o něm pochází z roku 963. Zemřel v roce 992.



S jeho vládou bylo spojeno dokončení územního formování polského státu. Roku 965 se oženil s dcerou českého knížete Boleslava I. Doubravkou. Jeho nástupcem byl jeho syn Boleslav I. Chrabrý, který mimo jiné dobyl Prahu.



Zdroj: Wikipedie

Jenže na fotografiích, o nichž se mluvčí zmínila, jsou především Sasin a církevní hierarchové. Z meče pouze špička jílce.

Dar budí pochyby

O pravosti meče pochybuje například profesor Ústavu archeologie a etnologie Polské akademie věd a autor uznávané monografie Měšek I. Záhadný Przemysław Urbańczyk.

„Je to mírně řečeno podezřelé. Ani v západní Evropě se v té době nevyráběly meče se stříbrnými, natož zlatými intarziemi. V Měškově knížectví je to pak absolutně vyloučené. Není to tedy meč z jeho doby a nejspíš je to padělek. Originál z 10. století prostě ve starožitnictví nekoupíte.“

Podle Urbańczyka je v zemi evidováno několik desítek mečů z počátků polské státnosti. „Samozřejmě žádný z nich nemá žádné vykládání a všechny jsou odborníkům známy. A tady najednou spadne z nebe takové překvapení. Zlaté kříže, ryby, křídla. Někdo si z nás dělá legraci. Navíc je obchod s archeologickými památkami v Polsku zakázán,“ řekl odborník.

Poukázal i na způsob předání daru. Sasin a Rydzyk totiž meč drželi holýma rukama. „A pot je pro tyto artefakty nebezpečný. Také ale všichni mohli vědět, že je to jen padělek,“ poznamenal.

Jeho slova potvrzuje i největší znalec raně středověkých zbraní v Polsku Marcin Biborski. „Stačilo mi se jen podívat na televizi, abych poznal, že je to z 90 procent falzifikát. Neexistuje způsob, jak by meč mohl být po tisíci letech v tak dobrém stavu. Je pravidelný, bez stopy koroze. Kdybych měl v ruce jeho fotodokumentaci, byl bych si jistý, řekněme, na 99,9 procenta. Ale oni nic ukázat nechtějí,“ zdůraznil Biborski.

„Celé to je jen cirkus, ale někdo za jeho výrobu musel dostat zaplaceno. Ale i kdyby to byl originál, tak uvedená cena je podezřele vysoká,“ dodal pro Wyborczu znalec.

