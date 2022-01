Sám Kaczyński se svým nejbližším kolegům přiznal, že se bojí, jak bude „tahán po soudech.“ Aby se tak ale stalo, musela by opozice tohoto konzervativního matadora, jemuž liberální média přisuzují diktátorské a mesiášské sklony, porazit. A to není vůbec jisté.

Ale Kaczyńskému nejsou slogany z demonstrací lhostejné. Jeho spolupracovníci při neoficiálních rozhovorech s médii potvrdili, že se trestního stíhání jejich předseda bojí. Jak informoval deník Gazeta Wyborcza, na jedné ze stranických schůzí nabádal svůj politický tábor k jednotě a varoval, že jedině tak lze znovu vyhrát volby. Protože, podle jeho slov, pokud by prohráli, opozice bude chtít pomstu a vyrovnání. Mnoho politiků PiS by pak mělo problémy s justicí. Včetně jeho.

Nyní je ale v klidu. Prokuratura řízená ministrem spravedlnosti a generálním prokurátorem v jedné osobě Zbigniewem Ziobrem se dnes nezabývá případy, které by úřadům a vládním politikům mohli uškodit. A pokud se najde nějaký rebel, je po zásluze potrestán. Jako třeba státní zástupkyně Ewa Wrzoseková, která chtěla prošetřit neuskutečněné prezidentské obálkové volby v roce 2020.

Dojde k razantní změně?

Jak píše Wyborcza, situace by se ale razantně mohla změnit, poté, co PiS ztratí moc a státní zastupitelství obnoví svoji nezávislost na výkonné moci. „Není pochyb, že mnoho úředníků a ministrů z vlády Právo a spravedlnost může být odsouzeno, třeba za zneužití pravomocí, za špatné hospodaření nebo podvod. Kaczyński stále doufá, že jeho se podobné problémy nedotknou. Jeho podřízení jsou přeci podepsáni pod kontroverzními rozhodnutími. Bát by se ale měl,“ píše liberální Gazeta Wyborcza, která je vůči současné polské garnituře v zásadní opozici.

Klasickým příkladem zneužití pravomoci má být již zmíněná organizace obálkových prezidentských voleb, které se nakonec nekonaly. Nejvyšší kontrolní úřad (NIK) předal svá zjištění státnímu zastupitelství a jak je v posledních letech zvykem, nic se nestalo. Podle závěrů kontroly jsou předseda vlády Mateusz Morawiecki, šéf jeho kanceláře Michał Dworczyk, ministr státního majetku Jacek Sasin a ministerstva vnitra Mariusz Kamiński podezřelí z porušení několika zákonů.

Podle auditorů se tyto volby neměly organizovat na základě vládního rozhodnutí, což postrádalo od začátku jakýkoli právní základ. Jediným orgánem oprávněným zorganizovat a provést v Polsku volby je totiž Národní volební komise. Podle NIK by všichni uvedení plus řada nižších úředníků a manažerů z Polské pošty a Polské tiskárny cenin měli být pokutováni za překročení svých pravomocí. „Zabýváme se i porušením povinností při správě cizího majetku, protože nejméně 70 milionů zlotych (přes 400 milionů Kč) bylo promarněno při organizaci nezákonných voleb, které se nakonec ani nekonaly,“ uvedli na tiskové konferenci kontroloři.

Ústní příkaz ke konání těchto protiústavních obálkových voleb vydal Kaczyński. A polské právo postihuje mechanismus, kdy nadřízený zatlačí na své podřízené, kteří jsou na něm závislí, aby něco nezákonného provedli.

„Proto by za neuskutečněné volby mohl být spoluzodpovědný právě on,“ uvedl pro Wyborczu právník Jacek Dubois. Kaczyński totiž ani nijak neskrýval, že volby nařídil. Dva měsíce před plánovaným termínem tvrdil, že uspořádání prezidentských voleb v květnu 2020 je navzdory pandemii „zcela možné“. „Volby by se měly konat a státní správa má ústavní povinnost podniknout kroky, aby proběhly,“ řekl tehdy Kaczyński v rádiu RMF FM. Podle právníka není ani pochyb o tom, na čí popud se Mateusz Morawiecki stal premiérem a Jacek Sasin místopředsedou vlády a na kom závisí jejich osud.

Situace na jaře 2020 se z pohledu pandemie rychle zhoršovala. Polské zákony stanoví poměrně jasné postupy, co by se v takových situacích mělo dělat. Například zavést výjimečný stav. Jenže to PiS nechtěla udělat. Proč? Protože by to odložilo prezidentské volby. A marketingoví mágové vládní strany se báli, že by se tím zvýšilo riziko porážky současného prezidenta Andrzeje Dudy. Obálková metoda voleb měla podle tvrzení vlády zamezit šíření nákazy. „Nebyly to tedy epidemické důvody, které vyvolaly nezákonný volební pokus, ale politické: vůle udržet si moc za každou cenu,“ píše deník. Volby se nakonec konaly na podzim těsně před druhou vlnou. A Duda je vyhrál. I bez obálek.

Další podrobně rozebíranou kauzou Jarosława Kaczyńského byla výstavba Dvou věží v centru Varšavy společností Srebrna, kterou majetkově ovládá PiS. Rakouský podnikatel Gerald Birgfellner, jehož manželka je Kaczyńského příbuzná a kterého předseda PiS pověřil přípravou projektu těchto mrakodrapů, při výslechu na státním zastupitelství hovořil o „obálce pro kněze“. Šlo o 50 tisíc zlotych (cca 300 tisíc Kč), které předal osobně do rukou kněze v stranickém sídle PiS.

Role kněze Rafala Sawicze ve schvalování projektu byla tehdy klíčová, byl členem správní rady a bez jeho souhlasu by se nestavělo. Sawicz se po vypuknutí skandálu ukryl neznámo kde. Jeho advokát sice informoval, že je jeho klient připraven kdykoliv hovořit s vyšetřovateli, ti ho ale nikdy nevyslechli.

Tyto dva popsané případy ale nejsou zdaleka jediným problém šedé eminence polské politiky. Kaczyński jako místopředseda vlády pro bezpečnost může mít na svědomí i bití žen na ulicích během demonstrací proti zpřísnění potratových zákonů před více než rokem. Existují i právní názory, které tragické podzimní události na polsko-běloruských hranicích, na nichž umírali promrzlí migranti, dávají za vinu předsedovi PiS jako místopředsedovi vlády.

A jak je to s aktuálními preferencemi? Sjednocená pravice, v níž hraje hlavní roli strana Právo a Spravedlnost, má podle středečního průzkumu agentury Social Changes pro portál wpolityce.pl 34procentní podporu, Občanské platforma by získala 27 procent hlasů, Polsko 2050 12 procent, Konfederace 11 a Levice 10 procent. Řádné volby by se měly konat na podzim roku 2023.