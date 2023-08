Už 11 obětí na životech si vyžádala nákaza bakterií legionella v Polsku, uvedl server Onet s odvoláním na dnešní oznámení hygieniků. Ti také uvedli, že bakterie se našla ve čtyřech z osmi dosud prozkoumaných vzorků vody z vodovodů v dosavadním ohnisku nákazy, městě Rzeszów na jihovýchodě země. Nákaza se objevila v dalších regionech - v sousedním Malopolsku a Lublinském vojvodství a také ve Velkopolsku na opačném konci země.

Voda z kohoutku - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Úmrtí jednadevadesátileté pacientky dnes ráno oznámil mluvčí rzeszówské nemocnice specializované na plicní nemoci, kde žena, místní obyvatelka, byla hospitalizována před několika dny. Současně o prvních případech nákazy v regionu Velkopolsko na západě země informovala nemocnice ve městě Ostrów Wielkopolski. Jde o manželský pár ve věku 53 a 54 let.

„Do nemocnice byli přijati před několika dny s vysokou horečkou, bolestmi svalů a hlavy,“ uvedl doktor Adam Stangret a dodal, že v moči pacientů byla zjištěna přítomnost bakterie legionella. Po léčbě se stav pacientů rychle zlepšil, dnes je čeká kontrolní vyšetření a nejspíše budou brzy propuštěni domů. Pacienti v poslední době nenavštívili podkarpatský region, jehož centrem je Rzeszów.

Pracovníci vodárenského podniku v tomto městě během víkendu vodovod preventivně dezinfikovali dvacetinásobně větší dávkou chlóru, než se přidává obvykle, a následně propláchli, aby se parametry vrátily do normálního stavu, dodala stanice.

První zprávu o nákaze legionelou dostali místní hygienici 17. srpna. Nákaza se podle údajů z neděle dosud potvrdila u 144 osob, z nichž 96 žije přímo ve městě. Případ nákazy v Malopolsku byl hlášen ještě během neděle. Podle televize jde o pacientku z pečovatelského domova pro seniory.

Šíření nákazy začala vyšetřovat i kontrarozvědka ABW, která prověřila, zda nejde o úmyslný zásah do vodovodního systému. Rzeszów je klíčovým tranzitním uzlem pro mezinárodní vojenskou pomoc Ukrajině, čelící ruské agresi. Podle stanice Rádio RMF příslušníci ABW dosud nenašli nic, co by nasvědčovalo sabotáži.