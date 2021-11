Na běloruské straně hranice s Polskem táboří několik tisíc migrantů, kteří se snaží dostat do Evropské unie. Americký prezident Joe Biden řekl, že Washington sdělil své znepokojení ohledně situace na polsko-běloruských hranicích jak Rusku, tak Bělorusku.

"V pátek byla v lese u hranic nedaleko (vesnice) Wólka Terechowska nalezena mrtvola mladého muže syrské národnosti. Vyšetřování provedené na místě nálezu těla neumožnilo jednoznačně určit příčinu smrti," uvedla policie na twitteru. Podle agentury AP se jedná o devátého mrtvého na polsko-běloruských hranicích během současné migrační krize.

V noci na sobotu se pokusila skupina asi 100 lidí překonat hranici z Běloruska do Polska. O pokusu informovali polští vojáci policii kolem 1:00 SEČ, uvedl onet.pl. Na místo vyrazilo několik desítek policistů. Migranti, kteří podle policie poškodili hraniční plot, poté, co spatřili policisty, vojáky a pohraničníky, utekli do lesa na běloruské straně.

V Polsku v příhraničním pásmu platí výjimečný stav, do oblasti nemají přístup humanitární pracovníci ani novináři. Média informující o migrační krizi jsou tak odkázána na informace úřadů.

Americký prezident Biden o krizi ve středu jednal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. V pátek vyjádřil nad situací znepokojení. Počínání běloruských úřadů již dříve kritizoval americký ministr zahraničí Antony Blinken. V pátek řekl, že Spojené státy zvažují použít proti Minsku "různé nástroje". Von der Leyenová po rozhovoru s Bidenem uvedla, že USA v prosinci zavedou nové sankce proti režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

Polsko i Evropská unie obviňují běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, že do Běloruska nechává dovážet lidi v zoufalé situaci ze zemí jako Irák nebo Sýrie a využívá je jako zbraň v hybridní válce proti sedmadvacítce v odplatě za to, že na jeho režim uvalila sankce kvůli represím proti prodemokratické opozici a porušování lidských práv. Polsko, Litva a Lotyšsko posilují své hranice ve snaze zablokovat nově otevřenou migrační trasu. S blížící se zimou je situace stále nebezpečnější. Mnozí z migrantů pocházejí ze Sýrie, Iráku nebo jiných míst Blízkého východu.